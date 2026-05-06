La Fundación Vicente Ferrer reunirá a las distintas “Generaciones anime” en un concierto solidario a favor de la infancia en Nepal

El próximo viernes 15 de mayo a las 19:00 horas, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga (C/ Pacífico, 54), tendrá lugar el concierto solidario “Generaciones anime" (tributo a las mejores canciones y bandas sonoras del anime), a beneficio del proyecto de escolarización de niños y niñas en Nepal de la Fundación Vicente Ferrer.

El concierto reunirá a casi 60 intérpretes de nuestra provincia en el escenario, apoyando asimismo a estos creadores y artistas malagueños: Hey Listen! Music Band, la pianista Magape, PQS Little Big Band y The Chicken in the Kitchen (ambos grupos de El Quinto Método - Laboratorio de la Música, dirigidos por Teo Diéguez), el Orfeón Universitario de Málaga (dirigido por Mario Porras), Antonio Gallego (percusión) y las cantantes solistas Nuria Ortega y Marta Diéguez.

Con un repertorio único de casi dos horas, el concierto se estructura en dos partes: la primera, una selección dedicada especialmente a la música de Studio Ghibli (como ya se hiciera en el anterior concierto celebrado en 2024, con temas de las películas Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Arriety y el mundo de los diminutos, El viento se levanta o El chico y la garza, entre otros). La segunda, un repaso por los grandes éxitos del anime de todos los tiempos que unirá a grandes y pequeños entre la nostalgia y la diversión. Disfrutaremos entre otros de temas de Pokémon, One Piece, Naruto, Evangelion, Attack on Titan, Demon Slayer, Frieren, Tokyo Ghoul, Your Name y, como no, las K-Pop Demon Hunters. Un encuentro de generaciones anime, con algunas sorpresas más, que hará las delicias de fans y descubrirá todo un mundo musical a aquellos que no conozcan aún este tipo de bandas sonoras.

El evento cuenta con varios colaboradores: la Diputación Provincial de Málaga, Royal Pianos, Animum 3D y la ilustradora ubetense Art of Hyukiee, encargada de diseñar la imagen del evento.

La entrada-donativo, cuya recaudación va destinada 100 % al proyecto de apoyo a la infancia en Nepal, es de 15 euros para el público en general y de 12 euros para menores de 14 años, cabiendo la posibilidad de colaborar en la fila cero si no se puede acudir al evento y se puede adquirir ya en el siguiente enlace: https://iniciativas.fundacionvicenteferrer.org/anime2026malaga.

La Fundación Vicente Ferrer lleva trabajando desde hace más de medio siglo para transformar las zonas rurales del sureste de la India, una de las áreas más castigadas por la pobreza extrema, y dar soporte a las personas más vulnerables y los colectivos más desfavorecidos, a través de un proyecto integral que cubre Sanidad, Educación, Hábitat, Discapacidad, Ecología y Mujeres. También está presente en países como Sri Lanka, Filipinas y Mozambique y recientemente en España ha intervenido en la reconstrucción tras la DANA que azotó a la Comunidad Valenciana en 2024. Precisamente, esta iniciativa se enmarca dentro de la red de 30 iniciativas solidarias que forman parte de la programación especial de celebración de los 30 años de la Fundación Vicente Ferrer en España.

En Nepal desarrolla proyectos que se centran en promover la educación e inclusión de la infancia más vulnerable y en acompañar a otros colectivos como personas adultas con problemas de salud mental y las personas que las cuidan que, en la mayoría de casos, son sus hijos e hijas adolescentes. Con este evento se quiere llegar al objetivo de atender a 5154 personas a cargo de menores vulnerables y a 10490 menores beneficiados. Por ahora, ya hemos alcanzado llegar a más de 9500 menores y más de 3500 personas adultas a través de 7 organizaciones apoyadas a través de nuestros proyectos.