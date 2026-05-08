El Hospital Quirónsalud Málaga y la Fundación Quirónsalud acercan el cuidado de la salud mental a los jóvenes

El Hospital Quirónsalud Málaga y la Fundación Quirónsalud, a través de su programa 'Stay Healthy', han acercado la importancia del cuidado de la salud mental a 114 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Colegio Rosario Moreno, de Málaga, que han participado en una nueva edición del programa con talleres especializados en salud mental y prevención de conductas de riesgo. Las sesiones han sido impartidas esta semana por la psicóloga clínica del Hospital Quirónsalud Málaga, Carmen Barceló, y la psicóloga sanitaria especialista infanto-juvenil, Susana Brescia. Durante los talleres se han abordado de forma práctica y participativa cuestiones clave como la salud mental, las adicciones, el uso responsable de la tecnología y la importancia de los hábitos de sueño.

Especial protagonismo ha tenido el taller sobre adicciones y salud mental, en el que se ha trabajado con los alumnos la relación directa entre el consumo de sustancias y el bienestar emocional, así como el impacto de otras adicciones comportamentales, como el uso problemático del móvil o las redes sociales. La psicóloga del Hospital Quirónsalud Málaga, Carmen Barceló, explicó que los estudiantes han aprendido a identificar factores de riesgo, reconocer señales de alerta y desarrollar habilidades para gestionar la presión del entorno.

A través de dinámicas grupales, casos prácticos y situaciones simuladas, los adolescentes han entrenado estrategias de comunicación asertiva para rechazar el consumo de sustancias, reforzar su autoestima y tomar decisiones informadas. Asímismo, se ha incidido en cómo determinadas conductas pueden convertirse en una vía de escape ante el malestar emocional, poniendo el foco en la importancia de pedir ayuda a tiempo.

Durante su intervención, la psicóloga clínica Carmen Barceló profundizó en los principales factores que influyen en la salud mental en la adolescencia, como la autoexigencia, la presión social, la exposición constante a redes sociales o la falta de descanso.

Barceló explicó a los alumnos cómo identificar emociones como la ansiedad, la tristeza o la frustración, y ofreció herramientas prácticas para su gestión en el día a día. Además, señaló que la salud mental no es sólo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de adaptarnos, relacionarnos y afrontar las dificultades.

Además, subrayó la importancia de normalizar la expresión emocional y fomentar redes de apoyo entre iguales, incidiendo en que cuando escuchamos y acompañamos a un amigo que lo está pasando mal, estamos contribuyendo directamente a la prevención en salud mental.

La especialista también alertó sobre la necesidad de prestar atención a señales como el aislamiento, los cambios bruscos de comportamiento o la pérdida de interés por actividades habituales, insistiendo en que pedir ayuda es un acto de valentía y una herramienta clave para el bienestar.

La Fundación Quirónsalud impulsa desde 2018 el programa Stay Healthy, una iniciativa dirigida a adolescentes de entre 12 y 16 años que promueve hábitos de vida saludables mediante metodologías innovadoras y un lenguaje cercano.

El programa, desarrollado junto a psicopedagogos, profesionales sanitarios y docentes, aborda áreas como la salud mental, la salud digital, la nutrición, el ejercicio físico, el sueño, las adicciones y el medio ambiente. Su objetivo es concienciar a los jóvenes sobre cómo sus decisiones cotidianas influyen en su salud presente y futura.

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Stay Healthy ha llevado sus talleres presenciales a más de 68.000 alumnos en más de 2.500 sesiones y ha contado con más de 260 voluntarios. La salud mental, el sueño y la salud digital se consolidan como las temáticas de mayor interés entre los participantes.