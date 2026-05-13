La Rosaleda acoge el I Congreso de Salud, Formación y Deporte de UAX Mare Nostrum

El próximo 14 de mayo, desde las 10:00h y hasta las 14:15h en Estadio La Rosaleda (Avenida de la Palmilla, 29011), tendrá lugar el I Congreso de Salud, Formación y Deporte de UAX Mare Nostrum, una jornada que reunirá a profesionales del ámbito sanitario, deportivo y formativo para abordar los principales retos del deporte profesional, la medicina deportiva, la gestión de lesiones o la divulgación y formación en salud y rendimiento.

La charla inaugural correrá a cargo de Enrique Pérez, director general del Málaga CF y Borja Vivas, concejal de Deportes de Málaga, que abordarán ‘Los retos del presente y futuro en la gerencia de un club profesional’, mientras que el broche lo pondrá una entrevista con Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF, sobre la vida ‘Más allá del fútbol’.

Entre los participantes, también estará el doctor César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga y coordinador de los Servicios Médicos para el Málaga CF, quien impartirá una ponencia sobre ‘La medicina del deporte y el entrenamiento invisible en el deporte profesional’.

Para hablar sobre ‘Lesiones y su gestión en el deporte de élite’, la jornada contará también con una mesa redonda donde participarán los exdeportistas Berni Rodríguez y Gonzalo de los Santos; Alejandro Luque, catedrático de Fisioterapia de la Universidad de Málaga y profesor del Máster Universitario de Fisioterapia Deportiva en UAX, Pablo Campos, médico del primer equipo del Málaga y Alain Sola, readaptador y preparador físico de equipos como la Real Sociedad y el Real Madrid. Además, habrá tiempo para la divulgación de la mano de Toni Pérez, fisioterapeuta e influencer (@Fisioteduca).

Todos ellos estarán acompañados por el doctor Rafael Ceballos, vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX Mare Nostrum, y por Raúl Notario, director de Deportes, Ciencias de la Actividad Física y Fisioterapia del Grupo UAX.

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Durante el Congreso estarán disponibles para atender a los medios de comunicación y abordar estos temas los exdeportistas Berni Rodríguez y Gonzalo de los Santos y Toni Pérez, fisioterapeuta e influencer.