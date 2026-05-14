El Centro Comercial Larios se une a la Noche en Blanco con la actuación de la artista malagueña Alba LaMerced

Centro Comercial Larios, propiedad de MERLIN Properties, ubicado en el corazón de la ciudad malagueña, participa en una nueva edición de La Noche en Blanco, el evento cultural impulsado por el Ayuntamiento de Málaga que se celebrará el próximo 16 de mayo. En esta ocasión, el centro se une a la programación con un concierto en directo de la artista malagueña Alba LaMerced: una propuesta que pone en valor el talento local y la riqueza cultural de la ciudad.

La actuación tendrá lugar en la entrada principal del centro comercial, ubicada en la Plaza de la Solidaridad, a partir de las 20:00 horas. Se trata de una experiencia gratuita, abierta a todos los ciudadanos, que permitirá a los asistentes disfrutar de la música en directo y de las letras cargadas de sensibilidad y poesía de la cantautora.

Alba LaMerced forma parte de una nueva generación de artistas que destacan por un estilo propio en el que confluyen el folk, la canción de autor y la raíz mediterránea. Durante el concierto interpretará temas de su último disco, "Ciudad Matriz", junto a un repertorio de conocidas versiones.

Con esta iniciativa, Centro Comercial Larios refuerza su compromiso con la cultura y el apoyo al talento local, sumándose a una de las noches más emblemáticas del calendario cultural de la ciudad.

Noche en Blanco / L.O.

Programa de actividades de La Noche en Blanco