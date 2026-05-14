Hospital Vithas Málaga incorpora un láser específico para el tratamiento de párpados y contorno ocular

El Área de Cirugía Oculoplástica y Estética Periocular perteneciente al Servicio de Oftalmología del Hospital Vithas Málaga cuenta desde hace escasas fechas con un nuevo láser de CO₂ específico para el tratamiento de los párpados y del contorno ocular: el Hemera de DEKA. Esta tecnología, ubicada en el centro médico Vithas Limonar, está diseñada para trabajar en una zona anatómicamente delicada, donde la precisión resulta especialmente importante por la proximidad al ojo y por la fina estructura de la piel palpebral, la que cubre los párpados superiores e inferiores.

Este nuevo equipamiento es una plataforma de CO₂ desarrollada para aplicaciones oftalmológicas y perioculares. Su llegada permite ampliar los recursos disponibles en el abordaje de diferentes procedimientos relacionados con los párpados, el contorno ocular y la cirugía oculoplástica. Otra de sus ventajas con respecto a tecnologías anteriores radica en su mayor capacidad de ajuste y personalización. El tratamiento puede adaptarse a las características de cada paciente, al tipo de piel, a la indicación concreta y al objetivo del procedimiento, evitando abordajes estandarizados.

El Hemera de DEKA puede emplearse también en procedimientos de rejuvenecimiento periocular, mejora de la calidad de la piel, tratamiento de arrugas finas, irregularidades cutáneas seleccionadas y determinadas cicatrices. También puede utilizarse como complemento en cirugía palpebral, especialmente cuando se busca combinar la corrección quirúrgica con una mejora de la superficie cutánea.

Para el doctor Francisco Zamorano, especialista en cirugía oculoplástica del Hospital Vithas Málaga, contar con un láser de CO₂ específico para la zona periocular supone un avance importante porque permite trabajar de dos formas: por un lado, realizar un resurfacing para mejorar la calidad de la piel y, por otro, utilizarlo como herramienta quirúrgica para realizar cortes más precisos y con menor sangrado.

El especialista añade también que al tratarse de una tecnología especialmente orientada al área periocular, permite trabajar con un alto grado de precisión en una zona que requiere un manejo muy cuidadoso. En su uso quirúrgico, al cortar y coagular al mismo tiempo, puede contribuir a reducir la inflamación posterior y favorecer una recuperación más rápida y confortable para el paciente. No todas las personas necesitan el mismo tratamiento. Hay personas que consultan por exceso de piel, otras por arrugas finas, cicatrices, textura irregular o un aspecto de mirada cansada. La ventaja de esta tecnología es que permite ajustar el tratamiento a cada caso, sin aplicar protocolos estándar.

Por último, el oftalmólogo de Vithas Málaga recuerda que el objetivo no es cambiar la expresión del paciente, sino mejorar la calidad de la piel y rejuvenecer la mirada de forma natural. En la zona periocular es fundamental ser prudente, preciso y respetar la anatomía.