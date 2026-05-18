Tootsie: la aclamada comedia musical que triunfó en Broadway llega al Teatro del Soho CaixaBank

Tras una temporada en Barcelona y una gira por España, Tootsie, la comedia musical llega al Teatro del Soho CaixaBank desde el 21 de mayo hasta el 7 de junio. Un espectáculo a ritmo de Broadway con personajes únicos, situaciones disparatadas y muchas, muchas carcajadas. Tootsie no es el musical que te esperas. Es la comedia perfecta con las canciones más divertidas.

El gran enredo que se convirtió en icono

Estrenada en 1982, Tootsie no solo arrasó en taquilla, sino que también cambió para siempre la carrera de Dustin Hoffman y la forma en que Hollywood entendía la comedia inteligente. Fue una película con 10 nominaciones al Oscar, Jessica Lange lo ganó por Mejor Actriz. Hoffman cuenta que el nombre de Tootsie viene por el apodo con el que llamaba a su perro.

Sinopsis

Michael Dorsey es un actor con un talento especial… para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels. En un ascenso meteórico al estrellato de Broadway, Dorothy pronto consigue que el público caiga rendido a sus pies, mientras que Michael (disfrazado de Dorothy) se enamora de Julie, su compañera de reparto. No pasará mucho tiempo antes de que Michael se dé cuenta de que conservar su mayor éxito como actor será mucho más difícil de lo que esperaba.

Un clásico con pasaporte renovado

Décadas después, su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una obra contemporánea renovada, moderna, descarada y profundamente divertida. Una comedia musical sobre lo difícil (y ridículo) que puede ser intentar sobrevivir en este mundo… y las versiones que inventamos de nosotros mismos para conseguirlo.

De éxito de Broadway a España

La versión musical, estrenada en Broadway en 2019, recibió 11 nominaciones a los Premios Tony, incluyendo Mejor Musical y Mejor Música Original, y se alzó con el Tony al Mejor Libreto Musical. Fue acogida con entusiasmo por la crítica y el público:

“Pocos musicales llegan a este nivel de comedia.” – The New York Times

“Uno de los musicales más divertidos de la década.” – Broadway News

“Lo tiene todo para una noche loca de fiesta.” – The Guardian

“Más divertida aún que la película.” – New York Post

“Risas a carcajadas.” – Daily Herald

“Busca divertir, y lo consigue con creces.” – Time Out

“Con diferencia, lo mejor visto en mucho tiempo en la ciudad.” – Chicago Tribune

Desde entonces, Tootsie ha llevado un recorrido internacional por Estados Unidos, Buenos Aires, Tokio, Italia, Japón y ahora España.

Por primera vez en Málaga

Del 21 de mayo al 7 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank estará en cartel esta comedia musical, ideal para que públicos de todas las edades puedan disfrutar de una adaptación ingeniosa, una calidad técnica impecable y unas actuaciones para el recuerdo. Dirigido y adaptado por Bernabé Rico (Premio del Público del Festival de Málaga 2020 por El inconveniente), con música y letra de David Yazbek y libreto de Robert Horn, el espectáculo cuenta con coreografías espectaculares, orquesta en directo y un reparto excepcional de 13 actores encabezado por Iván Labanda, protagonista de célebres musicales como La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia o Chicago.