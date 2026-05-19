HM Hospitales refuerza su compromiso con la excelencia cardiovascular

HM Hospitales ha consolidado su posicionamiento como referente en el ámbito cardiovascular tras la celebración del 59º Congreso de la Sociedad Andaluza de Cardiología y Congreso Andaluz de las Enfermedades Cardiovasculares, celebrado en el Palacio de Congresos de Marbella del 13 al 15 de mayo; y que está considerado como una de las principales citas científicas de la cardiología en Andalucía.

El encuentro ha estado presidido por el doctor Pedro Chinchurreta, jefe del Servicio de Cardiología de HM Hospitales en la territorial sur, quien ha liderado el Comité Organizador de este congreso que ha reunido a especialistas de toda Andalucía. Este ha contado con un programa científico orientado a compartir conocimiento, impulsar la investigación y debatir sobre los principales retos actuales en el manejo de las enfermedades cardiovasculares.

Durante el mismo, el doctor Chinchurreta ha destacado el alto nivel científico y participativo de esta edición, que ha permitido generar espacios de debate y actualización clínica fundamentales para seguir avanzando en la atención cardiovascular. Asimismo, ha señalado que la cardiología vive un momento de enorme transformación gracias a la innovación tecnológica, la medicina personalizada y el trabajo multidisciplinar, y encuentros como este son esenciales para trasladar ese conocimiento a la práctica clínica diaria.

También se han ahondado en los desafíos más relevantes de la especialidad, incluyendo prevención cardiovascular, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, imagen cardíaca, intervencionismo, arritmias o innovación tecnológica aplicada al diagnóstico y tratamiento cardiovascular, con un enfoque eminentemente práctico y participativo.

Chinchurreta ha añadido que el objetivo de este congreso ha sido fomentar una cardiología cada vez más colaborativa, cercana y centrada en el paciente, integrando tanto a profesionales sanitarios como a asociaciones de pacientes, quien además de presidir el Comité Organizador, desempeña actualmente el cargo de vocal por Málaga en la Sociedad Andaluza de Cardiología, reforzando la presencia de HM Hospitales en el ámbito científico, asistencial y formativo de la cardiología andaluza.

El evento se ha consolidado como un referente de encuentro entre especialistas, instituciones y la sociedad, reuniendo a más de 400 profesionales sanitarios y 250 representantes de asociaciones de pacientes de Andalucía. Con esta destacada participación y liderazgo, HM Hospitales en Málaga refuerza su compromiso con la medicina cardiovascular avanzada y multidisciplinar. Así, el Grupo continúa apostando por la excelencia clínica, la investigación tecnológica como pilares fundamentales para mejorar la salud y la calidad de vida de sus pacientes.