Clínicas Dentales Mariana Arocha inaugura nueva sede en Torre del Mar y refuerza la oferta sanitaria de la Axarquía

La red malagueña 'Clínicas Dentales Mariana Arocha' continúa su expansión en la provincia con la apertura de una nueva sede en Torre del Mar, un moderno centro de odontología estética y digital que busca reforzar la oferta sanitaria privada en la Axarquía y consolidar a la Costa del Sol como uno de los polos emergentes de odontología avanzada en España.

Ubicada en Calle Mar Cantábrico, a pocos metros del paseo marítimo, la nueva clínica incorpora tecnología alemana de última generación, nuevos espacios asistenciales y una capacidad operativa superior a la de sus instalaciones del Centro Histórico de Málaga.

El nuevo centro, ofrecerá tratamientos de estética dental avanzada, carillas dentales, implantes, ortodoncia invisible y rehabilitación oral, integrando sistemas digitales de radiodiagnóstico 3D, planificación digital de sonrisa y tecnología CAD/CAM de última generación como la CEREC Primemill, que permite reducir tiempos clínicos y mejorar la precisión de numerosos tratamientos odontológicos.

La clínica trabaja además junto a compañías internacionales del sector dental como Dentsply Sirona y ClearCorrect, dentro de un modelo de odontología digital orientado a tratamientos mínimamente invasivos y altamente personalizados.

Desde la dirección del grupo señalan que su propósito era "crear una clínica moderna y preparada para el futuro, pero manteniendo siempre el trato cercano y humano con el paciente".

El proyecto está liderado por la Doctora Mariana Arocha, especialista en estética dental, con Máster y PhD en Odontología Estética, quien además desarrolla actividad docente en el Grado de Odontología de la Universidad Europea de Andalucía en Málaga.

El diseño interior de la nueva sede ha sido desarrollado por la interiorista andaluza Beatriz Orgaz, apostando por un concepto contemporáneo, luminoso y alejado de la estética clínica tradicional.

Crecimiento sanitario y generación de empleo en la Axarquía

Más allá de la expansión empresarial, la apertura supone también una apuesta por el crecimiento sanitario y la generación de empleo cualificado en una de las zonas con mayor proyección de la provincia de Málaga.

El aumento de residentes internacionales, el crecimiento urbanístico de la Costa del Sol Oriental y la demanda creciente de servicios médicos privados han convertido a Torre del Mar y la Axarquía en un punto estratégico para nuevos proyectos sanitarios y tecnológicos.

Desde la clínica destacan además que el centro nace con vocación tanto local como internacional, atendiendo a pacientes de Málaga y la Axarquía, así como a residentes europeos establecidos en la Costa del Sol, especialmente procedentes de países como Holanda, Alemania y Polonia.

Actualmente, Málaga continúa consolidándose como uno de los destinos europeos con mayor crecimiento en turismo residencial, bienestar y salud privada, un contexto que ha impulsado el desarrollo de nuevas clínicas especializadas en odontología digital y estética avanzada.

Con esta apertura, Clínicas Dentales Mariana Arocha amplía su presencia en la provincia y consolida su posicionamiento dentro del sector de la odontología estética y digital en la Costa del Sol.

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Dónde encontrarles

La nueva clínica de 'Clínicas Dentales Mariana Arocha', ubicada en Torre del Mar, se encuentra en Calle Mar Cantábrico 2, Local 2. Por otro lado, su ya consolidada sede del Centro Histórico se encuentra en Calle Cisneros, 4.