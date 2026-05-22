Faccsa-Prolongo proyecta su excelencia en SIAL China 2026 de la mano de Interporc
La empresa cárnica española participa en la feria de alimentación más importante de Asia para reforzar su presencia y captar nuevas oportunidades de negocio
El Shanghai New International Expo Centre se convierte esta semana en el epicentro de la industria alimentaria mundial, y Faccsa-Prolongo no ha faltado a la cita con un stand integrado en el pabellón coordinado por Interporc y donde ha recibido la visita de José Miguel Herrero, director general de Alimentación del MAPA.
Con el objetivo de seguir conquistando el paladar asiático, la delegación de Faccsa-Prolongo está aprovechando estas jornadas para estrechar lazos con socios estratégicos y captar nuevas oportunidades en un mercado que demanda, por encima de todo, seguridad y confianza.
En el stand, la empresa está poniendo en valor sus tres pilares fundamentales: Calidad Certificada, Sostenibilidad y Trazabilidad. Toda una garantía vital para el importador chino.
La presencia de la compañía bajo el paraguas de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) está siendo determinante. Esta cobertura institucional permite a Faccsa-Prolongo ganar una visibilidad privilegiada, demostrando que el porcino español es sinónimo de cohesión, modernidad y vanguardia frente a otros competidores internacionales.
La marca sigue consolidando su posición como uno de los grandes referentes cárnicos en Asia, aprovechando este escaparate inmejorable para mostrar su amplia gama de soluciones adaptadas a las necesidades locales.
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