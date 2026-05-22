Málaga acogerá los días 27 y 28 de mayo las finales de los MGA Gastronomic Awards
La gala de estos premios, que buscan consolidar la gastronomía como herramienta de formación e inclusión laboral, se celebrará los días 27 y 28 de mayo en El Balneario de Málaga
La Sala de Prensa de la Diputación de Málaga ha acogido esta mañana la presentación oficial de la fase final de la II Edición de los MGA Gastronomic Awards, un proyecto que consolida su crecimiento a nivel andaluz y refuerza su apuesta por la gastronomía como herramienta de formación, inclusión e inserción laboral.
Durante el acto se anunciaron oficialmente las fechas de las finales del certamen, que se celebrarán los próximos 27 y 28 de mayo en El Balneario (Málaga) y estarán abiertas al público de forma gratuita.
El 27 de mayo tendrá lugar la final social BRA, en la que participarán las asociaciones Nena Paine y Down Málaga, que competirán en las modalidades de cocina y sala. Esta categoría pone el foco en la inclusión y en la creación de oportunidades reales para personas con diferentes capacidades, utilizando la gastronomía como herramienta de formación e inserción laboral.
El 28 de mayo se celebrará la final profesional, en la que los mejores participantes de cocina y sala de toda Andalucía competirán en directo durante la mañana. A las 16:30 horas tendrá lugar la entrega oficial de premios, que pondrá el broche final a esta segunda edición.
La rueda de prensa contó con la participación de Marina Casado, Directora de Prensa y Protocolo de los MGA Gastronomic Awards; Jacobo Florido, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga; Esperanza González, Consejera Delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol; y Carlos García, Delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga de la Junta de Andalucía.
Todos ellos coincidieron en destacar el valor del proyecto como una iniciativa que conecta talento, formación, inclusión social y promoción del destino a través de la gastronomía.
La organización ha querido agradecer especialmente el respaldo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y el Ayuntamiento de Benahavís, así como de las empresas patrocinadoras y colaboradoras como Grupo Rull, BRA, Bayo, Novell, Royal Bliss, Copyrap, Thermomix, CSTY, Cervezas Victoria, Frutas Acosta, El Balneario, y Xeitomar, que hacen posible esta segunda edición.
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