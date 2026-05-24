‘El Malecón’ regresa a la sala Joaquín Eléjar este fin de semana con su éxito ‘9ºB’
La compañía teatral malagueña de la ONCE presenta de nuevo "9ºB", una comedia expresionista con tintes sociales y banda sonora original
El grupo de teatro de la ONCE de Málaga "El Malecón" vuelve este fin de semana a la Sala Joaquín Eléjar con su éxito "9ºB" bajo la dirección de Jamp Palô.
La obra, inspirada por el libro ‘Cien historias de ascensor’ de Alfonso Zurro pero con una vuelta de tuerca muy suya según asegura el director, vuelve este fin de semana a una sala malagueña después de su gira andaluza. “Una obra de colores sobre un fondo gris” para el grupo que integran actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave de la ONCE de Málaga.
Ocho actores y actrices, cuatro de ellos afiliados a la ONCE, dan vida a esta disparatada comedia con tinte social entre ascensores. Además, la banda sonora también ha sido compuesta expresamente para la obra por Curro Fernández, afiliado en Málaga con una reconocida trayectoria musical.
Se trata de una obra expresionista, con mucho de absurdo en las situaciones que interpretan, pero también con un sentido dentro de un todo, según el propio Palô.
Después de una gira de éxitos por diferentes salas, la obra vuelve a su lugar de estreno mañana sábado y el domingo a las 20:00 horas.
Las entradas están disponibles en https://www.giglon.com/todos?idEvent=9b
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