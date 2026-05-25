El comprador madrileño busca vivienda entre 300.000 y 600.000 euros

El norte de Madrid vuelve a ser el gran protagonista de este SIMA 2026: la zona A-1 —Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos— encabeza el mapa de zonas más buscadas, seguida de Hortaleza y Ciudad Lineal. En precio, la franja entre 300.000 y 600.000 euros acapara la mayoría de las búsquedas, aunque el segmento por encima del millón gana peso edición tras edición. Tres días de feria que Gilmar ha seguido desde su stand en la entrada del pabellón, tomando el pulso a una demanda que, según los datos recogidos por la compañía, llega al SIMA con las ideas claras y la decisión prácticamente tomada.

La franja de 300.000 a 600.000 euros, el núcleo del mercado

La tendencia más relevante que emerge del SIMA 2026 es clara: la mayoría de los compradores se mueve en la franja de entre 300.000 y 600.000 euros. Es el tramo donde se concentra el grueso de la demanda, compuesta principalmente por familias que buscan buena ubicación, calidad de construcción y, en muchos casos, obra nueva de promotor. Un perfil decidido, con financiación estudiada y con la compra prácticamente resuelta.

Uno de cada cinco compradores apunta al millón doscientos mil euros o más

Pero la demanda mayoritaria convive con un fenómeno que no deja de crecer: el peso del segmento premium. Cerca de un 20% de los interesados con presupuesto declarado que se acercaron al stand de Gilmar superaba el millón doscientos mil euros, una proporción que confirma que Madrid ha entrado definitivamente en el circuito de las grandes capitales europeas de lujo residencial. En el extremo más exclusivo, el segmento ultra-premium —por encima de los dos millones— representa alrededor del 2%: un nicho reducido pero con un poder de atracción que va mucho más allá de su peso estadístico.

En el stand de Gilmar, la demanda accesible—por debajo de los 300.000 euros— se queda en torno al 13%, un reflejo de las dificultades estructurales de acceso para los compradores de menor capacidad en un mercado donde la oferta a ese precio escasea cada vez más en las zonas de mayor demanda.

Obra nueva y segunda mano, a la par

La mayoría de los visitantes llega al SIMA con la obra nueva en mente. Es el producto aspiracional, el que centra la atención en los stands y el que protagoniza la publicidad del salón. Sin embargo, los datos recogidos por Gilmar cuentan una historia diferente: la mitad de los compradores que terminan registrando su interés acaban haciéndolo por segunda mano. El precio de la obra nueva hace su trabajo, y muchos visitantes que entran buscando un producto nuevo salen con los ojos puestos en el mercado de segunda mano. Un comprador que no renuncia a la ubicación ni a la calidad, pero que se adapta a lo que el mercado le pone por delante.

El norte de Madrid concentra la demanda; la Costa del Sol, en ascenso; y República Dominicana, la gran novedad

Geográficamente, el corredor norte sigue siendo el gran imán del mercado madrileño. La zona A-1 —con Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos a la cabeza— encabeza el ranking de zonas más demandadas, seguida de Hortaleza (Sanchinarro, La Paz, Parque Norte) y Ciudad Lineal (Arturo Soria, Pueblo Nuevo). El noroeste A-6 —Boadilla, Pozuelo, Majadahonda— y el distrito de Fuencarral-El Pardo completan un top cinco de zonas que comparten un denominador común: familias en busca de buenas comunicaciones, equipamientos consolidados y acceso a producto de calidad en el tramo de los 500.000 euros. Más allá de Madrid, la Costa del Sol consolida su posición como destino alternativo con demanda propia. Tanto compradores internacionales como inversores buscan “la Costa del Sol” como destino, en su mayoría sin especificar pueblo o ciudad. Son compradores vacacionales y de inversores internacionales de alto poder adquisitivo que buscan su lugar al sol.

Pero la gran novedad geográfica de este SIMA ha sido República Dominicana, país invitado de la edición 2026. Su presencia ha coincidido con el lanzamiento de Bonita Beach por parte de veste año, y el resultado ha sido una afluencia notable de visitantes al stand interesados específicamente en este desarrollo. Un público mayoritariamente español, con un presupuesto situado entre los 300.000 y los 400.000 euros, que preguntaba por nombre por Bonita Beach y que refleja un interés creciente por la inversión inmobiliaria en el Caribe como alternativa real de diversificación patrimonial.

Datos, presencia y voz propia: la apuesta de Gilmar en el SIMA 2026

El SIMA no es solo un escaparate de producto. Es el termómetro del mercado, el lugar donde se cruzan compradores reales, inversores con capacidad de decisión y profesionales que marcan la agenda del sector. GILMAR ha estado presente en todos esos planos: con su stand en la entrada del pabellón como punto de referencia para miles de visitantes, con datos propios sobre la demanda que reflejan el pulso real del mercado, y con expertos que han tomado la palabra en los foros más relevantes del salón. Una combinación que, edición tras edición, consolida a la compañía como uno de los actores más completos del mercado inmobiliario español.

La cartera de obra nueva de Gilmar en el SIMA 2026

Madrid

C20 RETIRO. Barrio Pacífico, Madrid — desde 779.700€ + IVA. Edificio diseñado por el estudio Paredes y Rivas, con fachada ventilada de porcelánico de gran formato, en un barrio en plena transformación urbanística, a menos de 15 minutos andando del Parque del Retiro y junto al metro de Pacífico. Zona comunitaria en cubierta con piscina exterior y sala gourmet. Viviendas desde 71 m² con 2 dormitorios, piscina, garaje y trastero.

RESIDENCIAL AVENIDA DE AMÉRICA. Parque de las Avenidas, Madrid — desde 1.499.000 € + IVA. Proyecto de dos edificios con cinco portales diseñado por el estudio MASAVEU y promovido por NOZAR en uno de los distritos más demandados de la capital. Pisos y tríplex de 2 a 3 dormitorios con amplias terrazas, bajos con jardín y áticos dúplex con piscina privada, desde 149 m² con 3 baños, piscina y 2 plazas de garaje.

ALCALÁ 254. Ventas, Madrid — desde 347.700 € + IVA. Edificio residencial de diseño contemporáneo junto a la calle Alcalá, bien comunicado por metro (líneas 5 y 7) y autobuses. Estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 43 m² con trastero, en un barrio con todo tipo de comercio y servicios.

QUERCUS DORF GUADARRAMA. Guadarrama (Madrid) — desde 897.700 € + IVA. 10 chalets unifamiliares en una sola planta diseñados por el estudio TASH & Partners, integrados en una parcela arbolada de 10.047 m² a los pies del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Certificación energética A, placas fotovoltaicas con baterías de ion litio y cargador para vehículo eléctrico. Viviendas de 4 dormitorios desde 206 m² con piscina y 3 plazas de garaje.

DEHESA 12. Boadilla del Monte, Madrid — desde 1.517.700 € + IVA. Exclusivo conjunto de villas independientes con licencia de obra concedida en la Urbanización La Dehesa, con seguridad 24h, colindante con zonas verdes y próximo a colegios bilingües de prestigio. Firma de la promotora VERONA, con casi 50 años de experiencia. Villas de 5 dormitorios desde 300 m² con piscina y 2 plazas de garaje.

PICO MILANO. Mirasierra, Madrid — precio a consultar. Exclusivo conjunto de 15 villas de diseño en una de las zonas residenciales más cotizadas del norte de Madrid. Viviendas unifamiliares de hasta 565 m² sobre parcelas de entre 750 y 950 m², con amplias zonas sociales, ascensor, azotea y altos estándares de eficiencia energética. Un proyecto orientado al comprador que busca privacidad, arquitectura contemporánea y calidad constructiva en un enclave consolidado como Mirasierra.

CDA1 URBAN SPACES. San Sebastián de los Reyes, Madrid — desde 163.700 € + IVA. 64 espacios de oficina tipo loft en el corazón del polo empresarial del norte de Madrid. Una propuesta innovadora orientada al inversor y al profesional autónomo que busca flexibilidad y rentabilidad en una zona con excelentes comunicaciones. Unidades desde 40 m² con garaje.

ISLA DE OZA. Valdezarza, Madrid — precio a consultar. Exclusivas villas unifamiliares en una de las zonas residenciales más tranquilas del noroeste de Madrid, con superficies desde 324 m², de 4 a 5 dormitorios y de 5 a 6 baños. Jacuzzi y 3 plazas de garaje.

THE HOMIE CONCEPT. Ajalvir, Madrid — desde 317.700 € + IVA. Tercera fase de uno de los conceptos residenciales más innovadores de GILMAR: un modelo de gestión cooperativa con más de 35 años de experiencia, ubicado en el centro histórico de Ajalvir, con todos los servicios a pie de calle. Viviendas de 3 dormitorios desde 75 m² con piscina y garaje.

Costa del Sol

BE GRAND EL LIMONAR. El Limonar, Málaga — desde 895.000 €. Proyecto de 18 viviendas de lujo en cinco edificios en una de las zonas más prestigiosas de Málaga capital, a 200 metros de la playa. Combina rehabilitación y obra nueva con acabados de máxima calidad. Viviendas de 2 a 4 dormitorios desde 81 m² con amenidades exclusivas.

ALTOASIS. Estepona, Costa del Sol — desde 470.250 € + IVA. 87 viviendas con llave en mano en Estepona, con entrega inmediata. Un complejo residencial de diseño contemporáneo con 3 dormitorios desde 230 m², piscinas comunitarias, spa y gimnasio, y garaje incluido. Ideal para residencia permanente o inversión vacacional en la Costa del Sol.

CASARES BAY. Casares, Costa del Sol — desde 487.000 € + IVA. Nueve viviendas de 2 a 3 dormitorios desde 103 m² en Casares, con entrega prevista en 2027, en un enclave natural privilegiado entre Estepona y Sotogrande. Piscina y garaje, con un perfil de comprador internacional que valora la privacidad y la calidad de vida mediterránea.

VILLA PALATINO. Valle Romano, Costa del Sol — desde 1.590.000 € + IVA. Villa de lujo de 3 dormitorios y 4 baños desde 577 m² en la exclusiva urbanización Valle Romano, con piscina privada y 2 plazas de garaje. Una propuesta única para el comprador más exigente que busca privacidad y calidad constructiva en la Costa del Sol.

LAKE ESSENCE MANSIONS. Finca Costesin, Casares (Costa del Sol) — desde 664.650 €. Proyecto exclusivo de 14 parcelas urbanas en Finca Costesin, uno de los destinos residenciales más prestigiosos de Europa. GILMAR acompaña al comprador desde la elección de parcela (desde 1.477 m²) hasta la entrega llave en mano, con tres propuestas de diseño firmadas por estudios de arquitectura internacionales y vistas panorámicas al mar o al lago del golf. El resort alberga hotel cinco estrellas, spa, beach club y el futuro centro de bienestar Lanserhof.

BALCÓN DEL MEDITERRÁNEO. Nueva Milla de Oro de Estepona, Costa del Sol — desde 1.372.710 € + IVA. Apartamentos y áticos de lujo de 3 a 5 dormitorios con vistas panorámicas al mar Mediterráneo en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol. Amplias terrazas, piscina exterior con vistas al mar, spa, gimnasio y espacios de coworking. Superficies desde 203 m² con 2 plazas de garaje.

Canarias

BRASSIE VILLAS. El Cortijo, Telde, Las Palmas — desde 489.000 € + IGIC. Villas sostenibles en Gran Canaria de 3 dormitorios y 3 baños desde 189 m², equipadas con energía fotovoltaica que refuerza la apuesta de GILMAR por la eficiencia energética en Canarias. Piscina y 2 plazas de garaje incluidas.

República Dominicana

BONITA BEACH. Cap Cana, Punta Cana, República Dominicana — desde 300.000 €. 559 apartamentos y 19 villas premium de 1 a 5 dormitorios desde 84 m² en Cap Cana, el enclave privado más exclusivo del Caribe. Playa privada artificial de 15.000 m² con tecnología Crystal Lagoons, rooftop 360º, spa y beach club. Acogida a la Ley CONFOTUR con exoneración del IPI durante 15 años. Entrega prevista finales de 2028.

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Laura Pérez Maestro – comunicación@gilmar.es // 91 432 91 91