HC Marbella y SEOM crean la beca Legado Hernán Cortés-Funes para apoyar la investigación y a los oncólogos que la impulsan

HC Marbella International Hospital financia la Beca Legado Hernán Cortés-Funes/SEOM: Desarrollo Clínico e Innovación Terapéutica en Oncología, una ayuda dotada con 100.000 euros y destinada a impulsar la investigación oncológica y el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, así como a los oncólogos con la iniciativa para llevarla a cabo.

La beca, convocada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), financiará proyectos de carácter científico y estancias formativas en centros de pioneros. Su finalidad es impulsar la carrera de oncólogos y favorecer que los avances del laboratorio lleguen de forma efectiva al paciente, reforzando la participación española en el desarrollo de nuevas terapias antitumorales.

Con esta iniciativa, HC Marbella rinde homenaje al legado del doctor Hernán Cortés-Funes, fundador del hospital y una de las figuras más relevantes en la historia de la oncología médica española, con una gran proyección internacional.

Cortés-Funes contribuyó de forma decisiva a consolidar la especialidad de oncología médica en España, impulsando una oncología basada en la investigación, la innovación terapéutica, la cooperación científica y el compromiso con los pacientes.

Su trayectoria estuvo marcada por una visión adelantada a su tiempo, entendiendo que el futuro del tratamiento del cáncer dependía de la unión entre la asistencia clínica, los ensayos clínicos, el desarrollo de nuevos fármacos y la formación de nuevas generaciones de oncólogos.

Esta visión integradora cobra más sentido hoy en un momento en el que la investigación está permitiendo avanzar hacia tratamientos más eficaces, más personalizados y con mayor impacto en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Esta beca mantiene vivo el legado del doctor Hernán Cortés-Funes y da continuidad a una forma de entender la oncología basada en la investigación, la innovación terapéutica, la formación de nuevas generaciones de oncólogos y el compromiso con los pacientes. Apoyar la investigación oncológica es apostar por más conocimiento, mejores tratamientos y más oportunidades de vida según señala el Doctor José Manuel Trigo, director de oncología, investigación e innovación de HC Marbella.

La convocatoria fue abierta el 14 de mayo de 2026 y el plazo de presentación de proyectos finalizará el 18 de junio de 2026 a las 18:00 horas. La beca se entregará durante el congreso SEOM2026, el jueves 1 de octubre, en el marco de la entrega de becas y premios de la sociedad científica.

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A través de esta aportación, HC Marbella refuerza su compromiso con la investigación oncológica y con el avance de tratamientos que ayuden a mejorar la vida de los pacientes con cáncer.