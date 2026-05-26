La Cala Resort consolida ocho años de impulso al golf femenino en el Women's Golf Day

La Cala Resort celebrará el próximo 27 de mayo una nueva edición de Women’s Golf Day, el movimiento internacional fundado por Elisa Gaudet que impulsa la participación femenina en el golf y que, desde su creación en 2016, se ha celebrado en más de 85 países.

En La Cala, la jornada tendrá un significado especial al desarrollarse tanto en el Campo Europa como en el Golf Hub, un espacio concebido para integrar aprendizaje, práctica y vida social en torno a este deporte. Recientemente renovado, este entorno reúne driving range, Short Course, golf shop, áreas de enseñanza y Vista Café, un punto de encuentro que amplía la dimensión social del espacio.

Con esta cita, el resort suma ocho años consecutivos acogiendo esta iniciativa global, reafirmando así una apuesta sostenida por el crecimiento, la visibilidad y la proyección del golf femenino en la Costa del Sol, una línea de trabajo que tendrá el próximo mes de noviembre año uno de sus momentos más destacados al acoger también en el Campo Europa el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by OYSHO, la gran final del Ladies European Tour. Además, en 2021, el resort fue el primero en recibir el Women’s Golf Day Inspire Action Award, un reconocimiento que puso en valor su compromiso con la comunidad y la experiencia desarrollada en torno a esta iniciativa.

La Cala Resort / L.O.

La edición de este año reunirá en un mismo entorno formación, juego y encuentro social, en línea con el espíritu de Women’s Golf Day y con la vocación de La Cala Resort de seguir impulsando una manera actual, participativa e inclusiva de vivir el golf.

La jornada comenzará a las 16:00 horas con un clinic dirigido a mujeres principiantes o sin hándicap en The Short Course del Golf Hub, acompañado de una competición de putting. De forma paralela, se disputará un torneo de 9 hoyos en el Campo Europa, en modalidad individual Stableford, abierto a jugadoras amateurs con licencia federativa o hándicap internacional, sin limitación de nivel y con salida al tiro a la misma hora.

Posteriormente, las participantes del clinic y del torneo compartirán un cóctel con entrega de premios a partir de las 20:00 horas en el Clubhouse, culminando una jornada pensada no solo para jugar, sino también para conectar, disfrutar y seguir construyendo comunidad.

La celebración de Women’s Golf Day refuerza el posicionamiento de La Cala Resort como uno de los grandes destinos de golf del sur de Europa, capaz de combinar instalaciones de referencia, vocación internacional y una agenda propia de experiencias que amplían la vivencia del golf más allá del campo.

Toda la información sobre inscripciones y condiciones de participación está disponible en la página web.