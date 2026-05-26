Finalizan con éxito las jornadas “Cuidamos Contigo” para impulsar el empleo en ayuda a domicilio

Las jornadas “Cuidamos Contigo”, impulsadas por la Diputación de Málaga y la empresa Atende, han finalizado con un balance muy positivo tras su recorrido por siete municipios de la provincia. La iniciativa ha vuelto a demostrar que acercar el empleo en ayuda a domicilio a los municipios más pequeños es clave para responder a las necesidades reales del servicio y facilitar oportunidades laborales en el medio rural.

Celebradas en Cartajima, Montejaque, Almáchar, Benamargosa, Cómpeta, Alcaucín y La Viñuela, las jornadas han permitido llevar la información, la orientación laboral y los procesos de selección directamente a los vecinos y vecinas, eliminando barreras y facilitando un contacto cercano y accesible con las personas interesadas.

En total, se realizaron 64 entrevistas laborales, en las que 53 personas resultaron aptas, lo que refleja una buena adecuación de los perfiles al servicio de ayuda a domicilio que Atende presta para la Diputación de Málaga. Estos resultados adquieren especial relevancia al tratarse de municipios en los que existían dificultades reales de reclutamiento, una situación que la iniciativa ha contribuido a revertir al identificar un volumen significativo de candidatos válidos, de los cuales más de 30 ya se han incorporado al servicio.

Buscamos talento

Uno de los principales valores de “Cuidamos Contigo” ha sido la posibilidad de detectar talento local y facilitar la incorporación de profesionales, en nuestro servicio de ayuda a domicilio, con conocimiento del entorno. Esto contribuye a reforzar la continuidad y la calidad de un servicio esencial que permite que miles de personas mayores y dependientes puedan permanecer en su entorno habitual, con una atención profesional que promueve su autonomía, su seguridad y una vida digna en su propio hogar.

Además, las jornadas también han favorecido la participación de colectivos vulnerables, con la incorporación de personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, en línea con el compromiso social del proyecto y los objetivos de inserción laboral y cohesión social de Atende y la Diputación de Málaga.

La iniciativa ha contado, además, con la implicación activa de los ayuntamientos participantes, cuya colaboración ha sido clave para la organización de las jornadas, la cesión de espacios y la difusión local, reforzando el trabajo conjunto entre administraciones públicas y entidades sociales.

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Con este balance, Atende y la Diputación de Málaga reafirman su apuesta por modelos de empleo cercanos y de proximidad, capaces de dar respuesta a la creciente demanda de profesionales en el sector de los cuidados y de fortalecer los servicios esenciales en las zonas rurales de la provincia.