Tour10 supera los 210 millones de euros en 2025
La compañía turística Tour10 supera los 210 millones de euros de facturación en 2025, marcando un hito en su trayectoria
Tour10 ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 210 millones de euros, alcanzando un nuevo récord para la compañía y reforzando su posición en el sector turístico ibérico, cada vez más competitivo y digitalizado.
Estos resultados reflejan un año marcado por el crecimiento sostenido de la demanda turística, la expansión hacia nuevos mercados internacionales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con cadenas hoteleras, turoperadores y agencias de viajes. Durante el último año, Tour10 ha ampliado su presencia en mercados clave de Europa, América Latina y Oriente Medio, diversificando tanto su cartera de clientes como su oferta de productos y destinos.
Uno de los principales motores de este crecimiento ha sido la inversión en innovación tecnológica. A lo largo de 2025, la compañía ha impulsado nuevas soluciones digitales enfocadas en optimizar la conectividad con sus partners, automatizar procesos operativos y mejorar la experiencia del cliente.
La compañía subraya además el papel clave de su equipo humano en este proceso de transformación. La formación continua, la incorporación de perfiles especializados y una cultura corporativa orientada a la innovación han sido factores determinantes para consolidar esta evolución.
Superar los 210 millones de euros de facturación es un logro colectivo que refleja la solidez de su modelo de negocio. Demuestra que, en un mercado dominado por los grandes grupos globales, su agilidad, especialización y cercanía siguen siendo ventajas competitivas imbatibles. La tecnología les abre puertas; son las personas quienes las atraviesan y marcan la diferencia.
De cara a 2026, Tour10 continuará apostando por la expansión internacional, el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y la incorporación de soluciones de sostenibilidad operativa, con el objetivo de seguir generando valor para toda la cadena turística y consolidarse como socio tecnológico de referencia para la industria.
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