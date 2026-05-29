"Nuestros alumnos se van a acercar mucho a lo que va a ser su realidad laboral"

¿Qué supone para la Universidad Europea de Málaga poner en marcha el grado en Biomedicina ?

Tener el grado en Biomedicina es, sobre todo, darle oportunidad a los alumnos que quieren estudiar esta rama dentro de las ciencias de la salud, de poder hacerlo en un entorno como el que nosotros trabajamos, que se basa en aprendizaje experiencial, en el que van a poder acercarse mucho al entorno profesional del futuro. Porque en nuestras instalaciones, -esto funciona para toda la institución, pero especialmente en el campus que tenemos en Málaga- van a poder trabajar en entornos simulados y van a tener una formación inmersiva. Los alumnos van a acercarse lo máximo posible a la que va a ser su vida laboral futura.

La biomedicina ofrece en la actualidad gran cantidad de salidas profesionales y este grado es una gran oportunidad para los estudiantes que quieren explorar esta vía.

Ana Boquete, decana de la Facultad Ciencias biomédicas y del Deporte de la Universidad Europea de Málaga, en un laboratorio. / Francis Silva

Málaga está consolidando un ecosistema vinculado a la tecnología, la investigación y la salud. ¿Cómo encaja este grado que ofrece la UE en esa estrategia de ciudad?

Esa estrategia de salud, de investigación y de tecnología está en consonancia con nuestro modelo académico. Otro de los enfoques que tenemos es que los alumnos, en todos los grados, no solo en el de Biomedicina, puedan tener lo que llamamos un enfoque data-driven. Hoy en día, en biomedicina y en otras ciencias hay un exceso de información y de fuentes (publicaciones, estudios, informes, etc) y en nuestro modelo impulsamos un pensamiento crítico para que los estudiantes se interesen por la investigación, aspecto básico en una rama como es la biomedicina y también les damos la posibilidad de conocer y de utilizar adecuadamente todas las herramientas de inteligencia artificial que se están usando en el ambito de esta disciplina.

¿Cuál es la columna vertebral del plan de estudios del grado en biomedicina?

El grado está compuesto por diferentes asignaturas. Gran parte de los contenidos que se imparten tiene su origen en la biología. Muchos de los profesionales que acaben el grado son médicos que no van a tratar enfermos y pacientes de la forma a la que estamos acostumbrados, no van a ejecutar un abordaje terapéutico del paciente, sino que van a estar en la retaguardia, más centrados en la parte del diagnóstico, del análisis genético y de la detección precoz de enfermedades y la prevención. Es la medicina del futuro con un enfoque más preventivo, hacer diagnósticos precoces y establecer nuevas líneas de tratamiento para esos males.

La Universidad Europea destaca por el peso del aprendizaje experiencial y de las actividades en el laboratorio. ¿Cómo se traduce esto en el día a día desde que comienzan los estudiantes en primer curso del grado?

Es fundamental. Forma parte de los pilares de nuestro modelo académico. Que los alumnos tengan un aprendizaje experiencial y que puedan trabajar en lo que nosotros llamamos entornos simulados, les va a capacitar para enfrentarse a las realidades de su mundo laboral tan complejo. Entonces, desde el primer curso del grado en biomedicina van a tener contenidos prácticos, van a trabajar en laboratorios donde van a poder aplicar los conocimientos que aprendan teóricamente en clase, como pueden ser, por ejemplo, todo lo relacionado con bioquímica o con biotecnología.

Luego van a tener oportunidades de aplicarlo de manera práctica desde el inicio de su carrera y, además, no solo lo van a hacer centrado en biomedicina, sino que nos gusta darle un sentido, digamos, transversal y transdisciplinar, porque la biomedicina puede estar relacionada con otras áreas del ámbito de las ciencia de la salud. Siempre tratamos de interrelacionarlo todo dentro de ese aprendizaje experiencial.

«El objetivo también es que los docentes puedan crecer en valor» Ana Boquete — Decana de la Facultad Ciencias biomédicas y del Deporte de la Universidad Europea de Málaga

¿Cómo se ha diseñado el claustro docente? ¿Qué peso tendrán los perfiles investigadores y los profesionales en activo entre los profesores que van a impartir el grado?

El grado ya se está impartiendo y dentro de nuestro profesorado tenemos un alto porcentaje de profesores que ya son doctores. Podríamos decir que tienen un mayor peso académico, porque nosotros al final tenemos que cumplir con los requisitos de calidad que también se nos tiene que reclamar como institución educativa. Luego existen, dentro de ellos, profesores que tienen una trayectoria más larga y que cuentan con varios sexenios de investigación. Hay también profesores asociados. Nuestro objetivo es que los docentes también puedan crecer en valor, porque si la carrera de los docentes va a más, nuestros estudiantes se beneficiarán de ello.

En un contexto de alta competencia científica como el que vivimos en la actualidad, ¿qué puede aportar Málaga para retener el talento joven en el ámbito de la biomedicina?

Málaga ofrece grandes posibilidades porque existen gran cantidad de empresas que están vinculadas con esta rama de las ciencias de la salud, además de las que en un futuro más o menos inmediato, procedentes de otras provincias andaluzas, tienen pensado trasladarse a nuestra provincia.