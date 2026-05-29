Curso 26-27: IX edición del Máster de Formación Permanente en Retail Marketing

El curso 26-27 verá la IX edición del Máster en formación permanente en Retail Marketing organizado por la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA), cuyo objetivo general es aportar una formación específica y eminentemente práctica en trade marketing, distribución, ventas, merchandising, y retail en general que permita plasmar con éxito las funciones y directrices de marketing y ventas en la nueva era del comercio.

Los conocimientos impartidos estarán enfocados en mejorar la experiencia omni- canal del cliente, y en cómo ofrecer expe-riencias personalizadas y en el uso de las herramientas digitales adecuadas para llevar a cabo una transformación digital óptima.

Este máster va dirigido a titulados uni-versitarios, especialmente en el área del marketing y la administración de empresas que deseen desarrollar su carrera profesio- nal en el sector retail; trabajadores del sector con experiencia que deseen mejorar su formación y prepararse para asumir funciones de responsabilidad dentro de esta industria; empresarios y emprendedores que busquen entrar en el sector retail desarrollando proyectos propios o expandir sus negocios.

Este curso es el único máster especializado en el comercio y la distribución en Andalucía. Además está reconocido por la AER, (Asociación Española de Retail) con el pre-mio al Mejor Proyecto Académico y el profesorado está compuesto en su gran mayoría por profesionales del sector con amplía experiencia en puestos de responsabilidad en grandes marcas del sector.

El máster se impartirá en la Facultad de Marketing y Gestión y constará de 60 crédi tos en formato semipresencial, con 300 horas de docencia teórico-práctica en aula . Se impartirá desde finales de octubre de 2026 a julio de 2027 las tardes de los viernes de 16.30 a 21.00 horas y los sábados de 9.15 a 13.45 horas.

El máster consta de seis módulos en el que se estudiarán, entre otros contenidos, el entorno y situación actual del retail/shopper; las estrategias de Retail marketing; la gestión del punto de venta; la fidelización de clientes; el E- Commerce y el Retail online, y la gestión de compras y negociación como estrategia competitiva.

Además de los contenidos oficiales se in- cluyen seminarios transversales de retail de la moda, en el sector del lujo y en el sector del automóvil, además de actividades complementarias y visitas a empresas.

El claustro de profesores lo forman una combinación de destacados profesionales con amplia experiencia en el sector del retail y el marketing, junto a profesores universitarios de esta área, con una extensa experiencia académica, investigadora y empresarial en compañías del sector como IKEA,Tiendanimal, Nestlé, Toys R Us, Adidas; Cash Converter, Sony, Lidl, Carrefour, entre otras.

Más de 60 alumnos ya han cursado este máster en anteriores ediciones. La preinscripción se podrá realizar hasta el próximo 30 de junio y la matrícula hasta el 25 de julio de 2026.

El precio total del máster asciende a 4.500 euros. En la preinscripción y tras ser admitido, el alumno deberá pagar 500 euros. Cuando se formalice la matrícula hay que pagar un primer plazo de 2.200 euros, y antes del 30 de diciembre de 2026 hay que formalizar el segundo plazo de 1.800 euros.

El periodo de realización de las prácticas será preferentemente a partir del mes de abril, pero se intentará ajustar a las necesi-dades de las distintas empresas y alumno (con la posibilidad de convalidación de créditos con experiencia profesional: 15 créditos de prácticas en empresas, equivalente a 3 meses a tiempo parcial).

Durante las ediciones anteriores se han realizado prácticas en empresas como Ikea, Tiendanimal, Maquillalia, Mundo franquicia, Gisela, Leroy Merlin, etc.