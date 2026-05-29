EADE ha lanzado recientemente una campaña institucional en la que pone en valor una de las grandes ventajas de los bachelors británicos: su duración de tres años, la fórmula habitual en la mayoría de los sistemas universitarios europeos: “¿Quieres un título universitario de grado sin perder cuatro años? ¿Incorporarte un año antes al mercado laboral o acceder antes al máster de tus sueños? Estudia en EADE los grados británicos de tres años en Administración y Dirección de Empresas, Gestión Hotelera, Videojuegos, Animación o Ciencias del Deporte, con titulación de la Universidad de Gales autorizada por la Junta de Andalucía. En EADE, tu futuro empieza antes”.

La campaña coincide además con el lanzamiento de la nueva página web del centro, en la que EADE destaca los más de 200 años de historia de la University of Wales Trinity Saint David, así como sus más de 35 años de presencia en Málaga como centro universitario adscrito a esta institución británica. EADE subraya también ser el centro extranjero con mayor número de titulaciones inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Universidades en España, además de recordar que miles de malagueños formados en sus aulas desempeñan hoy puestos de responsabilidad en empresas e instituciones.

La misma iniciativa pone igualmente el foco en la oficialidad y alta empleabilidad de sus enseñanzas de Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño de Producto, titulaciones oficiales españolas del marco de las Enseñanzas Artísticas Superiores autorizadas por la Junta de Andalucía, cuyos índices de inserción laboral se sitúan próximos al 100% incluso antes de la finalización de los estudios.

Y es que la conexión con el mundo profesional forma parte de la identidad de EADE desde sus orígenes como escuela de negocios, y hoy continúa presente en su oferta de posgrado y formación especializada, como la Dirección y Mantenimiento de Céspedes Deportivos, el Emprendimiento y Transformación Digital, la Gestión Hotelera y Eventos, los Fundamentos Básicos en Diseño de Interiores, la Gestión Marítima y Portuaria, así como las microcredenciales orientadas a la aplicación de la IA en la empresa.

EADE fue además pionera en incorporar la inteligencia artificial a la metodología docente, los sistemas de evaluación y el aprendizaje práctico en todos sus programas, aunque acompañada siempre de exigencias académicas como la referencia a los prompts utilizados, el contraste con bibliografía científica revisada por pares y la incorporación del pensamiento crítico y la reflexión ética por parte del estudiante.

Nacido en Málaga, este centro universitario contempla con optimismo el futuro de una ciudad que se consolida cada vez más como uno de los grandes polos internacionales de atracción para la formación universitaria y el talento.