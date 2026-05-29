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Especial Formación

Grado en Inteligencia y analítica de mercados en la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA

El curso 2026/27 verá el nacimiento de un nuevo grado oficial dirigido a profesionales capaces de analizar datos, interpretar el mercado y transformar la información en estrategias empresariales

Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga.

Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga. / l.o.

La Opinión

Málaga

La Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga lanzará en el curso 2026/27 un nuevo grado oficial diseñado para formar a profesionales capaces de analizar datos, interpretar el comportamiento del mercado y transformar la información en estrategias empresariales con impacto. Se trata de una titulación presencial de 240 ECTS, con 72 plazas de nuevo ingreso y docencia en castellano e inglés.

¿Qué es este grado?

El Grado en Inteligencia y Analítica de Mercados nace para dar respuesta a una necesidad cada vez más clara en las empresas: contar con perfiles capaces de captar, procesar, analizar y visualizar datos, comprender las dinámicas del mercado y convertir esa información en decisiones útiles para marketing, clientes, innovación, distribución, precios o comunicación.

Es una titulación con una formación sólida e interdisciplinar en marketing, gestión empresarial, estadística, programación y ciencia de datos, pensada para preparar a profesionales que trabajen con una visión estratégica, analítica y aplicada a contextos reales.

¿Por qué estudiar Inteligencia y Analítica de Mercados?

La transformación digital ha cambiado la forma en que las organizaciones conocen a sus clientes, analizan tendencias, diseñan campañas, fijan precios, lanzan productos y compiten. Hoy, interpretar correctamente los datos es una ventaja decisiva. La memoria del título sitúa precisamente ahí su razón de ser: formar especialistas que entiendan el mercado, dominen herramientas analíticas y sean capaces de aportar valor real a la toma de decisiones.

Además, el grado se plantea como una propuesta novedosa en el ámbito andaluz, con una orientación específica hacia la inteligencia y analítica de mercados dentro del ámbito universitario oficial.

¿Qué hace diferente a este grado?

Visión de negocio

Comprenderás cómo funcionan los mercados, el comportamiento del consumidor y la lógica de la toma de decisiones empresariales.

Capacidad analítica

Aprenderás a trabajar con datos procedentes de distintas fuentes para convertirlos en información relevante para las organizaciones.

Tecnología aplicada

Te formarás en programación, bases de datos, herramientas informáticas avanzadas, modelización predictiva e inteligencia artificial aplicada al análisis de mercados.

Enfoque práctico

El título apuesta por metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas reales en colaboración con el entorno profesional e institucional.

Proyección internacional

La docencia en castellano e inglés refuerza el valor profesional del grado y su adecuación a entornos empresariales globales.

¿Qué vas a aprender?

A lo largo del grado desarrollarás competencias para: captar, procesar, analizar y visualizar datos de distintas fuentes; interpretar el comportamiento del consumidor y anticipar tendencias;diseñar e implementar estrategias empresariales basadas en evidencia;utilizar bases de datos, herramientas de inteligencia artificial y técnicas de modelización predictiva; definir indicadores, evaluar campañas y comunicar hallazgos a públicos técnicos y no técnicos; participar en proyectos multidisciplinares con una visión crítica, ética y sostenible.

Áreas de formación

Marketing e inteligencia de mercado: Fundamentos de marketing, inteligencia de clientes y tendencias en consumo, marketing estratégico, marketing digital, pricing, distribución, comunicación e inteligencia de mercados internacional.

Métodos cuantitativos y análisis: Matemáticas para la gestión, estadística, econometría, análisis multivariante, forecasting y técnicas de análisis aplicadas a contextos empresariales.

Programación, datos y tecnología: Programación, bases de datos, análisis inteligente de datos, procesamiento y gestión de datos, ciberseguridad y herramientas informáticas orientadas a la toma de decisiones.

Inteligencia artificial aplicada: El plan incorpora formación específica en inteligencia artificial para el análisis de mercados y en técnicas avanzadas de modelización y predicción.

Investigación de mercados: Investigación cuantitativa y cualitativa, análisis de audiencias, trabajo con información comercial y uso de técnicas para interpretar comportamientos, opiniones y tendencias.

Visualización y comunicación de resultados: Aprenderás a transformar datos complejos en información clara, útil y comprensible para la toma de decisiones dentro de la empresa.

Salidas profesionales

Por la combinación de marketing, empresa, analítica, tecnología e inteligencia artificial, este grado te prepara para desarrollar funciones vinculadas al análisis de mercados, la inteligencia de clientes y la toma de decisiones basada en datos. La orientación del título se dirige expresamente a ámbitos como marketing estratégico, inteligencia de clientes, innovación, distribución, precios, comunicación y reputación.

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