Les Roches Marbella: más de 30 años como líder del hospitality y turismo de lujo

La Costa del Sol se ha consolidado como uno de los grandes polos de negocio e innovación del sur de Europa gracias a una combinación única de ambición, proyección global y calidad de vida. Cada año se inauguran nuevos hoteles, se instalan compañías tecnológicas, se multiplican los eventos deportivos y proyectos de emprendimiento que, junto al flujo constante de capital internacional y al aumento de la conectividad, están configurando un ecosistema dinámico y abierto al talento.

Ese crecimiento no solo ha transformado la economía del territorio. También ha elevado su nivel de exigencia. La Costa del Sol ya no compite solo por atraer visitantes, sino por ofrecer experiencias que las personas recuerden y quieran repetir. Gastronomía, deporte, lujo, bienestar y ocio forman parte del ADN de la región y continúan marcando el pulso de su economía, con el sector servicios concentrando más del 80% de su actividad. Un modelo que evoluciona en la actualidad hacia propuestas cada vez más sofisticadas, especializadas y de mayor valor añadido.

Gestionar este nivel de complejidad requiere un tipo de profesional capaz de combinar visión internacional, criterio operativo y capacidad de decisión en entornos exigentes. La Costa del Sol lo sabe, y desde hace más de tres décadas cuenta con una institución que lo hace posible desde el pleno corazón de Marbella. Les Roches, la segunda institución educativa más importante del mundo de gestión del hospitality y del ocio (QS World University Rankings by Subject 2026), es parte activa de este ecosistema, formando a quienes lo gestionan, impulsando a quienes lo innovan y atrayendo el talento que proyecta la región al mundo.

Sede de Les Roches em Marbella. / L.O.

Una economía en expansión que reclama talento propio

La provincia de Málaga ha superado por primera vez en su historia la barrera de las 60.000 empresas adscritas a la Seguridad Social y se posiciona como la segunda provincia de España en creación de empresas por habitante, con un índice de 3,7 nuevas sociedades por cada mil habitantes en 2025, según datos del Registro Mercantil analizados por Accumin Intelligence. Este dinamismo empresarial se refleja también en el mercado laboral: con un crecimiento del empleo del 26,2% en los últimos cinco años, que se traduce en 167.200 nuevos puestos de trabajo y sitúan a Málaga como uno de los principales motores de generación de empleo en España.

Este crecimiento está estrechamente ligado al peso del turismo. Andalucía cerró 2025 con 37,9 millones de visitantes y más de 30.000 millones de euros de impacto económico. Además, el gasto turístico crece por encima del volumen de llegadas, reforzando la transición hacia un modelo de mayor valor añadido y experiencias premium. El sector alcanzó también cifras récord de empleo, con una media de 482.000 trabajadores y picos superiores a 531.000 en temporada alta, superando por primera vez el medio millón de empleos.

En paralelo, segmentos como el turismo deportivo, la gastronomía de alto nivel, la aviación privada, los eventos corporativos o el lujo siguen una trayectoria similar dentro del paraguas de la economía de la experiencia. Y todos ellos comparten un mismo denominador común: necesitan profesionales capaces de gestionarlos con criterio, sensibilidad internacional y excelencia operativa.

“Un ecosistema que crece en complejidad genera oportunidades más deprisa de lo que el mercado produce talento con capacidad para gestionarlas. Esa es la brecha que la formación especializada tiene que cerrar, y desde Les Roches asumimos ese reto con la responsabilidad de contribuir a cubrir esa demanda y de seguir impulsando la excelencia en el sector”, explica Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches

La oferta académica de Les Roches responde y anticipa la evolución del sector / L.O.

Les Roches Marbella: más de treinta años cultivando el futuro del sector

En 1995, Les Roches tomó una decisión que entonces podía parecer audaz: implantar en Marbella un campus de excelencia especializado en hospitality, turismo de lujo y gestión empresarial. Treinta años después, esa apuesta parece visionaria.

El campus recibe cada año estudiantes de más de 100 nacionalidades, convirtiendo la diversidad en un activo formativo en sí mismo. Este entorno inmersivo integra en un mismo espacio la formación académica, el networking de alto nivel y el contacto directo con la industria, replicando con fidelidad las condiciones reales del sector hotelero y turístico.

El director general deLes Roches Marbella, Mano Soler, sintetiza con claridad las claves del modelo: “La combinación del rigor académico suizo, el aprendizaje práctico y la inmersión multicultural configuran una propuesta formativa orientada al liderazgo”. Para Soler, el objetivo va más allá de la excelencia técnica: “Se trata de que los estudiantes desarrollen habilidades interpersonales, pensamiento crítico y capacidad de decisión en entornos de alta exigencia». Una preparación que, subraya, no se construye de forma aislada: «La estrecha colaboración con las principales compañías del sector permite que los programas estén alineados con lo que el mercado necesita en cada momento, lo que garantiza que cada promoción llegue a la industria con un perfil ajustado a sus demandas reales y en constante evolución”.

Y los resultados avalan ese modelo. La tasa de inserción laboral de alumnos de Les Roches es casi plena, y sus graduados reciben de media entre tres y cinco ofertas de trabajo al terminar sus estudios, fruto en parte de las más de 200 visitas de empresas líderes de reclutamiento que el campus recibe cada semestre. Su red de exalumnos supera los 16.000 profesionales activos en más de 140 países, un activo de conexiones y beneficios que acompaña a cada graduado durante su vida profesional.

Además, el ecosistema de Les Rochess tiene una vocación emprendedora e innovadora que lo distingue. Uno de cada tres graduados impulsa proyectos propios vinculados a hospitality, restauración, tecnología, bienestar o experiencias premium. Una cifra que habla de una visión del turismo cada vez más ligada a la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio.

Residencia de Les Roches Marbella. / L.O.

La competitividad del talento pasa por la especialización

La oferta académica de Les Roches no es un catálogo estático. Responde y anticipa la evolución que vive el sector. Desde programas de grado hasta formación ejecutiva, cada titulación nace de una escucha activa de la industria y de la capacidad de la institución para identificar hacia donde se dirige.

La institución ha reforzado además su apuesta por sectores emergentes de alto valor añadido. Un ejemplo es el Grado en Ciencias en Dirección de Empresas Deportivas impulsado el año pasado, que completa una familia de programas que incluye el Máster de Ciencias en Gestión Deportiva y Eventos y el Diploma de Estudios Avanzados en Gestión de Campos de Golf para dar respuesta a un segmento que ha duplicado su peso en poco más de tres años dentro de la economía provincial y con gran proyección a nivel mundial.

Otra iniciativa que ilustra bien la vocación deLes Roches de ir más allá del aula es el programa “Meliá Future Talent”, desarrollado junto a Meliá Hotels International. Este programa de grado integra el plan académico regular de Les Roches con sesiones formativas específicas impartidas directamente por profesionales del grupo y una especialización diseñada para su modelo operativo, creando una ruta de acceso directa al liderazgo dentro de una de las principales cadenas hoteleras del mundo.

La institución completa su amplio catálogo académico con titulaciones como el Máster en Ciencias en Gestión Hotelera Internacional, el Máster en Ciencias en Marketing y Gestión del Turismo de Lujo, el MBA en Gestión Hotelera Global, el MBA Executive en Gestión Hotelera Global, el Máster Executive de Estudios Avanzados en Dirección Hotelera Internacional, el Diploma Executive de Estudios Avanzados en Dirección Hotelera Internacional, el Diploma Executive de Estudios Avanzados en Emprendimiento y Gestión de Alimentos y Bebidas, el Diploma Executive de Estudios Avanzados en Marketing para el Turismo de Lujo, el Diploma de Estudios Avanzados en Gestión de Aviación Privada o el Diploma de Estudios Avanzados en Gestión de Líneas de Cruceros y su programa estrella: el Grado en Ciencias en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas.

Todo ello avalado por una doble acreditación —del Instituto Universitario Suizo de Ciencias Aplicadas (SAC) y de la New England Commission of Higher Education (NECHE)— que sitúa a Les Roches Marbella al mismo nivel de reconocimiento que grandes instituciones académicas del mundo como Harvard o Yale.

El laboratorio vivo donde la industria se transforma

Los campus de la institución funcionan también como living labs: espacios donde los alumnos no estudian la tecnología de forma teórica, sino que trabajan con ella en entornos reales. Inteligencia artificial, robótica, IoT, realidad virtual, sostenibilidad y automatización hotelera dejan de ser contenidos de un programa académico para convertirse en herramientas prácticas con las que experimentan, aportan feedback y contribuyen a perfeccionar soluciones antes de que salgan al mercado.

Empresas líderes del sector acuden al campus para presentar a los estudiantes sus retos reales de innovación. Los alumnos desarrollan proyectos de consultoría con startups y partners tecnológicos, y muchas de esas propuestas terminan implementándose en hoteles, resorts y operadores turísticos de todo el mundo.

El resultado es un perfil de graduado que las empresas del sector reconocen de inmediato: instinto emprendedor, conocimiento digital aplicado, soft-skills y capacidad de crear oportunidades de mercado a partir de la innovación.