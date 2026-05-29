Málaga Nostrum consolida su crecimiento con 3.700 m² de nuevas aperturas y una inversión de 62 millones

El Parque Comercial y de Ocio Málaga Nostrum, gestionado por Savills, continúa consolidando su crecimiento y posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales y de ocio de la ciudad, gracias a una ambiciosa estrategia basada en la renovación de espacios, la incorporación de nuevos operadores y la mejora integral de la experiencia del visitante.

Un año de aperturas y evolución comercial sostenida

Durante el último año, el parque de medianas Málaga Nostrum —propiedad de Bogaris— ha fortalecido su propuesta comercial con la llegada de nuevos operadores estratégicos como Action, único en Málaga, así como la reapertura de Juguetilandia en un espacio completamente renovado.

Este proceso de transformación impacta en todo el conjunto inmobiliario, que también integra el centro comercial Málaga Factory —propiedad de Iberdrola Inmobiliaria— que ha experimentado una evolución especialmente significativa, con nuevas aperturas en restauración como Des-Montados y Taco Bell, además de firmas de moda y retail como Jack & Jones, y Last Price Outlet. A ello se suma la ampliación de operadores consolidados como Parfois, que ha triplicado su superficie, y la renovación de espacios de marcas como Timbos y la firma malagueña Harper & Neyer.

Destaca también la nueva zona de restauración de Málaga Factory, concebida como un espacio experiencial, con amplias terrazas interiores y acceso directo desde calle.

En conjunto, estas operaciones han supuesto la firma de más de 3700 m², reflejo del dinamismo comercial del complejo y de su capacidad para atraer enseñas clave.

Próximas aperturas: un impulso decisivo al posicionamiento

De cara a los próximos meses, Málaga Nostrum afronta hitos estratégicos que marcarán un antes y un después en su consolidación como polo de ocio y consumo. Entre ellos, destaca la próxima apertura de una nueva zona comercial y de ocio de 9000 m2 —igualmente propiedad de Bogaris— donde se implantará MK2 Cines Premium, que abrirá al público el próximo 5 de junio y que contará con 11 salas de cine equipadas con tecnología de última generación, casi mil butacas reclinables extra confort, pantallas de última generación certificadas como las de más avanzada calidad en proyección digital. y un concepto diferencial que posicionará a MK2 Cines Premium como los cines más avanzados de Málaga. Los malagueños y malagueñas contarán con una oportunidad excepcional para conocer las nuevas salas a un precio de tan solo 3,50€ con la Fiesta del Cine, del 8 al 11 de junio.

Destaca también un supermercado de la cadena Mercadona, un espacio de ocio familiar Sould Park —que incluirá un Sport-Bar— y un restaurante 100 Montaditos.

A estas incorporaciones se suman la inminente apertura de VIPS en Málaga Factory, junto con nuevos servicios complementarios entre ellos una estación de servicio operada por la multinacional Costco Wholesale ubicada en la zona de parque de medianas propiedad de Bogaris, con el broche final de la deseada apertura, en 2027, del hipermercado con formato de Club de Precios Costco Wholesale, reforzando el carácter locomotor del complejo.

Inversión, sostenibilidad y experiencia del cliente

Este proceso de transformación viene acompañado de una inversión global de más de 62 millones destinada a la modernización del parque comercial, la mejora de servicios y la generación de empleo, con una estimación de más de 340 nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, Málaga Nostrum avanza en su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social mediante actuaciones como la implantación de placas solares en Málaga Factory, la instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos y la incorporación de servicios orientados al cliente, como colas preferentes y punto violeta.

Relanzamiento de Málaga Nostrum

Desde la dirección del centro destacan que el relanzamiento de Málaga Nostrum responde a una clara apuesta por ofrecer una experiencia más completa, actual y alineada con las nuevas demandas del consumidor, reforzando al mismo tiempo la confianza de operadores que continúan apostando por el crecimiento del complejo”.

Con esta hoja de ruta, Málaga Nostrum afianza su papel como espacio comercial y de ocio en constante evolución, plenamente integrado en la vida económica y social de Málaga. Cabe destacar además que el complejo cuenta actualmente con parking subterráneo y en superficie totalmente gratuito y de fácil acceso, uno de sus valores diferenciales más apreciados por los visitantes.