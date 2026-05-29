Los MGA Gastronomic Awards coronan en Málaga a los ganadores de su II Edición
El certamen consolida su crecimiento andaluz reuniendo talento joven, inclusión social y gastronomía en dos jornadas celebradas en El Balneario de Málaga
Los MGA Gastronomic Awards han celebrado los días 27 y 28 de mayo la fase final de su segunda edición en El Balneario de Málaga, consolidándose como un proyecto gastronómico con impacto autonómico que une formación, talento e inclusión social a través de la cocina y la sala.
Durante dos jornadas abiertas al público, finalistas procedentes de distintos puntos de Andalucía compitieron en directo en las modalidades de cocina y sala dentro de la categoría profesional, mientras que las asociaciones Nena Paine y Down Málaga participaron en la categoría social BRA, una de las iniciativas más representativas del certamen por su apuesta por la inclusión y la generación de oportunidades reales.
Las finales reunieron a alumnado de escuelas de hostelería, jurado profesional, instituciones, patrocinadores y profesionales del sector en un ambiente marcado por el esfuerzo, la emoción y el alto nivel mostrado por los participantes.
Ganadores II Edición MGA Gastronomic Awards
Categoría Profesional – Cocina
- Iván Gómez - La Fábrica Escuela de Hostelería
Categoría Profesional – Sala
- Jaime Gutiérrez - Escuela de Hostelería de Sevilla
Categoría Social BRA – Cocina
- Adam Jebbour - Asociación Down Málaga
Categoría Social BRA – Sala
- Marina Lerma - Asociación Nena Paine
El acto de entrega de premios contó con la asistencia institucional de Jacobo Florido, Concejal del Área de Recursos Humanos y Calidad, Turismo del Ayuntamiento de Málaga; Esperanza González, Consejera Delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol; y Scott Marshall, Concejal Delegado de Turismo, Extranjería, Comunicación y Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Benahavís, quienes dedicaron unas palabras de reconocimiento al trabajo de la organización, al compromiso de las escuelas participantes y al esfuerzo demostrado por todos los concursantes durante esta edición.
Scott Marshall destacó que estos premios demuestran que la gastronomía puede convertirse en una herramienta real de transformación, capaz de generar oportunidades y dar visibilidad a muchísimo talento joven que merece tener un espacio dentro del sector durante su intervención institucional.
La segunda edición de los MGA contó además con un jurado formado por grandes referentes del sector gastronómico nacional, entre ellos el chef y comunicador Enrique Sánchez, la chef con Estrella Michelin Cristina Cánovas, el chef con Estrella Michelin Pep Moreno, así como los padrinos del certamen, Adolfo Jaime, uno de los chefs más reconocidos de Málaga, y Carme Ruscalleda, considerada la mujer con más Estrellas Michelin del mundo.
La organización quiso agradecer especialmente el respaldo institucional de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Benahavís, entidades que han acompañado el crecimiento del proyecto desde sus inicios.
Asimismo, esta segunda edición ha sido posible gracias a la colaboración de empresas patrocinadoras comprometidas con la gastronomía, la formación y el talento como Grupo Rull, BRA, CSTY, Arroz Bayo, Royal Bliss, Cervezas Victoria, Novell, El Balneario, Copyrap, Frutas Acosta, Thermomix y Xeitomar Marisquería y Excelencia Bodegas, entre otras firmas colaboradoras.
Los MGA Gastronomic Awards han contado también con el apoyo de sus medios oficiales: La Opinión de Málaga, Onda Cero y Canal Sur, fundamentales para amplificar la visibilidad del proyecto y acercar esta iniciativa a toda Andalucía.
Los MGA Gastronomic Awards reafirman así su objetivo de seguir impulsando la gastronomía como herramienta de futuro, conectando formación, empleabilidad e impacto social dentro del sector hostelero andaluz.
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