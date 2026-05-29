Sur’Avian, 30 años de excelencia en formación técnica aeronáutica certificada

Con casi 30 años de experiencia, Sur’Avian se posiciona como escuela pionera en Andalucía. Fundada en 1998, ha desarrollado un proyecto formativo sólido, adaptado a la aviación moderna. A lo largo de casi tres décadas, ha formado a técnicos que contribuyen directamente a la fiabilidad y seguridad de las operaciones aéreas.

La actividad formativa está amparada por la La actividad formativa está amparada por la certificación Parte 147, máximo reconocimiento de cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y capacitación técnica internacional.

Oferta Formativa de Excelencia

Sur’Avian ofrece el grado superior de Técnico de Mantenimiento Aeronáutico, además de subcategorías especializadas:

B1.1: Aviones con motor de turbina

B1.2: Aviones con motor de pistón

B1.3: Helicópteros con motor de turbina

La titulación ofertada por Sur’Avian garantiza a su alumnado una empleabilidad del 99,9%. Con esta cualificación, los técnicos pueden encontrar trabajo en cualquier rincón del mundo, un aspecto que contribuye a alcanzar ese elevado grado de inserción laboral internacional.

Rigor Técnico y Seguridad como Principios Estructurales

La seguridad se aborda como un principio estructural del aprendizaje, integrando rigor técnico, procedimientos reales y responsabilidad profesional desde el inicio de la formación. El contacto estrecho con las empresas del sector facilita a los alumnos tanto el contacto directo con la realidad del oficio, como una mayor facilidad para entrar en un sector laboral ampliamente especializado.

Formación Práctica de Calidad Superior

El 60% de las horas son de carácter práctico, permitiendo desarrollar lo aprendido en entorno real. Las instalaciones de 1.500 metros cuadrados están equipadas con material real, incluyendo aeronaves. La escuela tiene convenios con más de 27 compañías europeas (Ryanair, BROKAIR, ATS Aviación) donde los alumnos encuentran oportunidades laborales directas.

Formación Online Complementaria y Especializada

Demostrando su perfil innovador Sur’Avian presenta también una nueva oferta de cursos en modalidad 100% online, diseñada para mejorar la cualificación de los trabajadores sin interferir en su jornada laboral.

Curso de Legislación Aeronáutica: Tu Entrada al Sector

Para quienes desean adentrarse en el mundo de la aviación, Sur’Avian ofrece el Curso de Legislación Aeronáutica de 16 horas, subvencionado por la Junta de Andalucía. Este curso proporciona los Conceptos Básicos de Derecho Aeronáutico con formación sobre estructura regulatoria, normas de seguridad y marco legal internacional. Ideal para empleados y trabajadores que buscan ampliar su horizonte profesional sin comprometer su horario laboral, esta iniciativa elimina barreras económicas de acceso a la formación especializada.

Es el momento de dar el siguiente paso hacia una profesión con futuro en el sector aeronáutico.