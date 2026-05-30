El Festival Jajejijojú celebra su 25 aniversario con artistas internacionales y espectáculos para toda la familia
El festival solidario celebra su 25 aniversario del 5 al 7 de junio con figuras de renombre nacional e internacional como Jorge Blass
El Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú celebra este año su 25 aniversario con una edición muy especial que reunirá en Málaga y Fuengirola a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional de la magia, el clown y el humor familiar.
Del 5 al 7 de junio, el festival volverá a convertir la provincia en un gran escenario para la ilusión, la risa y la solidaridad, manteniendo intacta su esencia tras un cuarto de siglo acompañando a niños y niñas en tratamiento oncológico y otras patologías. La recaudación del festival irá destinada, un año más, a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI).
Para esta edición tan simbólica, Jajejijojú contará con funciones extraordinarias y un cartel de artistas de talla mundial encabezado por Jorge Blass, Miguel Muñoz, Héctor Mancha, el Señor Pérez, el Gran Dimitri, Luis Olmedo, Diego y Elena, Cliff The Magician, Síndrome Clown, Mago Kaito y Eleni Anastasaki, entre otros.
Además de la gran gala del domingo 7 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga, el festival ofrecerá actividades previas en distintos espacios culturales de Málaga y Fuengirola, consolidándose como una de las citas familiares y solidarias más especiales del calendario cultural andaluz.
Programación
Palacio de la Paz de Fuengirola
Sábado 6 de junio · 18:00 horas
Artistas: Jorge Blass, Miguel Muñoz, Héctor Mancha, el Señor Pérez, el Gran Dimitri, Mago Kaito y Eleni Anastasaki.
Entrada: 10 €
Teatro Echegaray (Málaga)
Sábado 6 de junio · 18:30 horas
Espectáculo recomendado a partir de 13 años.
Artista: Luis Olmedo.
Entrada: 8 €
Teatro Cervantes (Málaga)
Domingo 7 de junio · 12:00 horas
Desde las 10:45 horas, la fachada principal del Cervantes acogerá la “Plaza Mágica”, con actuaciones y animación al aire libre para toda la familia.
Participarán Madame Vadéguay, Lady Purpurina, David Villalobos, Antonio del Pozo y Oliver Denis, entre otros artistas.
En la gala principal actuarán Jorge Blass, Síndrome Clown, Miguel Muñoz, Héctor Mancha, Diego y Elena y Cliff The Magician. El grupo malagueño Diez Negritos también formará parte del espectáculo.
Entrada: 15 €
Con 25 años de trayectoria, Jajejijojú se ha consolidado como un festival único en España, donde la magia y el humor se convierten en herramientas para acompañar, emocionar y regalar sonrisas a cientos de familias.
El día 5 los magos harán las delicias de los más pequeños en el hospital Materno infantil, para niños y niñas que no pueden asistir al teatro.
Entradas a beneficio de AVOI
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