Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
22 nuevos radaresEl Unicaja dice adiós a la temporadaIncendio del hotel IbisFalta de potencia en el PTACines premiumDeclarado culpable José Jurado MontillaAnulado el proyecto de EDAR en la Vega MestanzaCarteristas en el Cercanías
instagramlinkedin

El Festival Jajejijojú celebra su 25 aniversario con artistas internacionales y espectáculos para toda la familia

El festival solidario celebra su 25 aniversario del 5 al 7 de junio con figuras de renombre nacional e internacional como Jorge Blass

Festival Jajejijojú

Festival Jajejijojú / L.O.

Ángela Aguilera

Ángela Aguilera

Málaga

El Festival de Humor y Magia Infantil Jajejijojú celebra este año su 25 aniversario con una edición muy especial que reunirá en Málaga y Fuengirola a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional de la magia, el clown y el humor familiar.

Del 5 al 7 de junio, el festival volverá a convertir la provincia en un gran escenario para la ilusión, la risa y la solidaridad, manteniendo intacta su esencia tras un cuarto de siglo acompañando a niños y niñas en tratamiento oncológico y otras patologías. La recaudación del festival irá destinada, un año más, a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI).

Para esta edición tan simbólica, Jajejijojú contará con funciones extraordinarias y un cartel de artistas de talla mundial encabezado por Jorge Blass, Miguel Muñoz, Héctor Mancha, el Señor Pérez, el Gran Dimitri, Luis Olmedo, Diego y Elena, Cliff The Magician, Síndrome Clown, Mago Kaito y Eleni Anastasaki, entre otros.

Además de la gran gala del domingo 7 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga, el festival ofrecerá actividades previas en distintos espacios culturales de Málaga y Fuengirola, consolidándose como una de las citas familiares y solidarias más especiales del calendario cultural andaluz.

Programación

Palacio de la Paz de Fuengirola

Sábado 6 de junio · 18:00 horas

Artistas: Jorge Blass, Miguel Muñoz, Héctor Mancha, el Señor Pérez, el Gran Dimitri, Mago Kaito y Eleni Anastasaki.

Entrada: 10 €

Teatro Echegaray (Málaga)

Sábado 6 de junio · 18:30 horas

Espectáculo recomendado a partir de 13 años.

Artista: Luis Olmedo.

Entrada: 8 €

Teatro Cervantes (Málaga)

Domingo 7 de junio · 12:00 horas

Desde las 10:45 horas, la fachada principal del Cervantes acogerá la “Plaza Mágica”, con actuaciones y animación al aire libre para toda la familia.

Participarán Madame Vadéguay, Lady Purpurina, David Villalobos, Antonio del Pozo y Oliver Denis, entre otros artistas.

En la gala principal actuarán Jorge Blass, Síndrome Clown, Miguel Muñoz, Héctor Mancha, Diego y Elena y Cliff The Magician. El grupo malagueño Diez Negritos también formará parte del espectáculo.

Entrada: 15 €

Con 25 años de trayectoria, Jajejijojú se ha consolidado como un festival único en España, donde la magia y el humor se convierten en herramientas para acompañar, emocionar y regalar sonrisas a cientos de familias.

El día 5 los magos harán las delicias de los más pequeños en el hospital Materno infantil, para niños y niñas que no pueden asistir al teatro. 

Entradas a beneficio de AVOI

ENLACE ENTRADAS: 

Noticias relacionadas

 www.avoijajejijoju.org

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Operación antidroga de la Policía Nacional en Álora
  2. El Eibar, aliado inesperado del Málaga CF por el play off
  3. La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
  4. El mejor bar de Andalucía está en Málaga y no se encuentra en el Centro: se esconde en La Trinidad
  5. Los vecinos de La Luz critican el proyecto urbanístico de Málaga Wagen en una zona tan 'masificada': 'Me parece una burrada
  6. Málaga pierde una inversión de 1.000 millones: la falta de potencia eléctrica en el PTA frena a una fábrica de diamante sintético para chips
  7. Clasificación de Segunda División: La tercera plaza, el deseo del Málaga CF
  8. Málaga da el primer paso para cambiar la ordenanza de apertura de establecimientos

El futuro de Ibon Navarro, primera incógnita a despejar del próximo proyecto Unicaja 2026/2027

El futuro de Ibon Navarro, primera incógnita a despejar del próximo proyecto Unicaja 2026/2027

El Ayuntamiento de Marbella gestiona 10.000 consultas relacionadas con el urbanismo

El Ayuntamiento de Marbella gestiona 10.000 consultas relacionadas con el urbanismo

Marbella lidera el cupo de viviendas sin construir por falta de electricidad

Marbella lidera el cupo de viviendas sin construir por falta de electricidad

Marbella reclama la cesión del edificio de Capitanía Marítima

Marbella reclama la cesión del edificio de Capitanía Marítima

Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos

Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos

Concurso de poesía ‘Huevo Toro Guadalhorce’: cultura y gastronomía se unen en torno al tomate más emblemático de Málaga

Concurso de poesía ‘Huevo Toro Guadalhorce’: cultura y gastronomía se unen en torno al tomate más emblemático de Málaga

X curso de Experto Universitario de Adaptación al Grado de Marketing e Investigación de Mercados

X curso de Experto Universitario de Adaptación al Grado de Marketing e Investigación de Mercados

La fagocitosis de los innovadores

La fagocitosis de los innovadores
Tracking Pixel Contents