X curso de Experto Universitario de Adaptación al Grado de Marketing e Investigación de Mercados
Tras la superación de este curso y para la obtención del título, el alumno deberá matricularse en la materia de Trabajo Fin de Grado, que deberá realizar ya como estudiante oficial de dicha titulación
En el año 2017, la Junta de Andalucía aprobó la puesta en marcha de un curso de adaptación que posibilita a los diplomados y diplomadas en Ciencias Empresariales que lo deseen, adaptar su titulación actual para la obtención del Grado en Marketing e Investigación de Mercados.
Esta adaptación supone, en una primera fase, la realización del Curso de Experto Universitario de Adaptación al Grado en Marketing e Investigación de Mercados, ofertado por la Universidad de Málaga, dentro de su catálogo de titulaciones propias.
Tras la superación de este curso, para la obtención del título de Grado en Marketing e Investigación de Mercados, el interesado/a deberá matricularse en la Facultad de Marketing y Gestión en la materia de Trabajo Fin de Grado, que deberá realizar ya como estudiante oficial de dicha titulación.
También, y al igual que para todos los alumnos y alumnas del Grado, para obtener finalmente el título será necesario acreditar un nivel B1 de conocimiento de un idioma distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, según lo estipulados en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.
X edición del curso de experto universitario de adaptación al grado en marketing e investigación de mercados (curso 2026/27)
Para diplomados
Uno de los aspectos a destacar es que esta titulación puede seguirse de forma virtual a distancia, de forma síncrona, a través de la plataforma del Campus Virtual de la UMA. Los exámenes y/o pruebas de evaluación podrán igualmente realizarse de forma virtual.
Las fechas de preinscripción en el Distrito Único Andaluz serán del 1 al 30 de junio de 2026 (se recomienda consultar fechas relevantes del proceso preinscripción y matrícula) .
Una vez confirmada la admisión, el alumno deberá realizarla preinscripción y matrícula del 10 al 27 de julio de 2026.
La fecha de inicio del curso será el 25 de septiembre de 2026 a las 16.30 horas en el aula informática de la Facultad (estudiantes en formato presencial) o a través de la plataforma para los que sigan el curso de forma virtual.
El número de créditos asciende a los 36 ECTS y el horario y días de clases previstas serán los viernes de 16.30 a 21.00 horas y los sábados de 9 a 13.30 horas.
Plan de Estudios
Se organiza en los siguientes módulos:
- Investigación de Mercados
- Comportamiento del Consumidor
- Producto y Precio
- Distribución Comercial
- Dirección de Ventas
- Comunicación Comercial
El horario de los diferentes módulos, curso 2026/2027 se puede consultar en la web de la facultad de Marketing y Gestión.
Las aulas del curso serán el Aula de docencia avanzada y el aula informática para Investigación de Mercados y/o campus virtual de la Universidad de Málaga
Las tasas de matriculación a este curso de adaptación asciende a 1.080 euros (posteriormente al matricularse en el TFG se deberá abonar las tasas oficiales de matrícula y apertura de expediente en el título oficial).
Se puede obtener más información en gradomarketingmlg@uma.es y/o decanatomarketing@uma.es y en los teléfonos 951952224 y 951952013
También se puede acceder a la información sobre el mismo en la web de Titulaciones Propias de la UMA.
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