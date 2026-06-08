Grupo Caetano inaugura nuevas instalaciones BYD en Málaga, afianzándose como el mayor grupo de concesionarios BYD de Andalucía

BYD Caetano, concesionario oficial de BYD, perteneciente al Grupo Caetano, el mayor grupo de automoción de Península Ibérica, prosigue su expansión andaluza con una sorprendente inauguración de sus nuevas instalaciones en Málaga capital, el pasado jueves 4 de junio, ante más de 200 asistentes entre prensa, autoridades y empresarios de la provincia.

Con esta apertura, Caetano se consolida como el mayor grupo de concesionarios BYD de Andalucía con 9 instalaciones en la comunidad autónoma, reafirma su posición como líder en ventas de vehículos enchufables.

Estas vanguardistas instalaciones, se definen por una arquitectura de formas curvilíneas y espacios altamente digitalizados que integran tecnologías para ofrecer una experiencia al cliente inmersiva, innovadora y sostenible. Este centro, ubicado en la Calle La Tierra 1, ofrece una amplia y luminosa zona de exposición de 600 m2, donde los usuarios pueden conocer de primera mano la gama de vehículos enchufables de la marca y disfrutar del asesoramiento de un equipo de expertos en electrificación, cuyo enfoque principal es ofrecer una excelente experiencia de cliente en venta y posventa.

BYD con más de 15 millones de unidades producidas, refuerza su apuesta por Caetano una vez más; Alberto de Aza, CEO de BYD para España y Portugal comenta que en BYD han transformado el paradigma de la movilidad eléctrica. Su propuesta combina tecnología de vanguardia, diseño y un completo equipamiento de seguridad con la mejor relación calidad-precio del mercado. Con la apertura de este nuevo espacio en Málaga, acercan la movilidad del futuro a la ciudadanía para consolidar un crecimiento que ya es exponencial.

Asimismo, el Country Manager de Grupo Caetano, Paulo Pereira destacó que BYD ha demostrado que es una marca sólida con un producto, una tecnología de vanguardia y que ha sabido elegir a Grupo Caetano por la trayectoria de su grupo, la profesionalidad de los equipos y la visión estratégica.

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Por su parte, Germán Demaría, Gerente de BYD Caetano, declaraba que están entusiasmados de poder recibir a todos en esta nueva apertura que viene a sumarse dentro de los 9 puntos de venta de Andalucía donde el cliente es el foco principal y al que le dedican vivencias únicas en cada visita.