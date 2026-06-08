Mango amplía su presencia en el Centro Comercial El Ingenio e incorpora Mango Man

La firma Mango inauguró el pasado sábado, 30 de mayo, su nuevo establecimiento del Centro Comercial El Ingenio. Presente en el Centro desde su apertura, la marca ahora da un paso adelante con un local de más 800 m² distribuidos en dos plantas, que además de contar con una mayor superficie para la colección de moda femenina incorpora también Mango Man, ampliando la oferta de moda masculina de El Ingenio. Esta nueva sala de ventas tiene una imagen cálida, con tonos beiges y blancos, e incorporando materiales como la madera y la cerámica.

Muy pronto, la marca continuará ampliando su presencia en el Centro, ya que en el antiguo local de Mango, de más de 300 metros, abrirá sus puertas Mango Teen, trayendo sus propuestas más juveniles al Centro.

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El Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, está en constante renovación y fortalecimiento de la oferta comercial. Durante el mes de junio se incorporarán al Centro Last Price Outlet, con su oferta de moda de marca a los mejores precios, así como la esperada apertura de la firma polaca Pepco. Estos rótulos se suman a las nuevas incorporaciones ya realizadas en 2026, como las marcas malagueñas Bria, de moda femenina, y Harper&Neyer de moda masculina. También la incorporación de Lizarrán a nuestra oferta de restauración y la remodelación de establecimientos que ya formaban parte de la oferta comercial del Centro, como Roberto Martín, Tizos y Mister Minit.