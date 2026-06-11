La Copa COVAP supera los 50.000 participantes y 100.000 familiares concienciados sobre hábitos saludables en sus 13 ediciones

La Fase Final de la 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha tenido lugar el pasado fin de semana en Ronda (Málaga), concretamente en el Complejo Deportivo El Fuerte y en las instalaciones de Las Delicias de la Fundación Unicaja. Referente en la promoción del deporte y de hábitos de vida saludables, este proyecto único en Andalucía ha sensibilizado en estos valores positivos desde su puesta en marcha a cerca de 50.000 participantes pertenecientes a alrededor de 3.500 equipos alevines de fútbol y baloncesto, además de implicar a unos 100.000 familiares de más de 40 municipios andaluces, reforzando así su dimensión educativa, social y deportiva.

Durante los seis primeros meses de 2026, la iniciativa ha recorrido las ocho provincias andaluzas reuniendo a alrededor de 4.000 niños y niñas de 10 y 11 años de 384 equipos de fútbol y baloncesto, junto a sus familias. En esta decimotercera edición, la campaña educativa ha vuelto a ocupar un lugar protagonista con una temática centrada en el impacto del uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, fomentando una reflexión positiva sobre la relación con la tecnología.

En cada una de las sedes provinciales, un equipo de nutricionistas ha impartido la charla ‘Familias digitales, hábitos saludables’, dirigida a las familias y enfocada en ofrecer herramientas prácticas para gestionar el tiempo frente a dispositivos electrónicos. Paralelamente, los niños y niñas han asistido a la sesión ‘Descubriendo tu superpoder digital’, desarrollada por psicólogos especializados con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología y reforzar el bienestar emocional de los menores.

Bajo el concepto de los ‘superpoderes’, la 13ª Copa COVAP ha querido trasladar de nuevo la importancia de incorporar hábitos saludables en el día a día de niños y niñas. A través de la alimentación equilibrada, la práctica deportiva y el cuidado emocional, el proyecto ha puesto en valor cómo las pequeñas acciones cotidianas contribuyen a fortalecer cuerpo y mente y ayudan a preparar a las nuevas generaciones para afrontar el futuro de forma saludable.

Además, con el objetivo de ampliar el alcance de su mensaje, la Copa COVAP ha contado con la colaboración de seis entidades aliadas: el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD), el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la iniciativa Pantallas Amigas. Asimismo, el proyecto ha vuelto a recibir el respaldo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entidades que comparten y apoyan los valores educativos y saludables que promueve la Copa COVAP.

Equipos ganadores de la 13ª Copa COVAP en la Fase Final de Ronda

La localidad malagueña de Ronda ha acogido a los 40 equipos de fútbol y baloncesto vencedores en cada una de las provincias de Andalucía que, tras el acto de inauguración, han disputado las sucesivas eliminatorias hasta llegar a las finales. Los ganadores han sido el CD Peloteros (Sevilla) en fútbol, que ha superado en la tanda de penaltis al We Fútbol Club tras empatar 1 a 1; el CB Algazara (Málaga) en baloncesto masculino, que ha vencido al CB Armilla por 27 a 19; y La Salle (Córdoba) en baloncesto femenino, que se ha enfrentado al Cádiz CB Gades ganando 22-17.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3, una de las principales novedades de esta edición, los conjuntos ganadores han sido el femenino El Toyo Basket (Almería), que ha superado al Maristas, y el masculino CB Costa Motril (Granada) venciendo al CD San Felipe Neri.

La ceremonia de entrega de premios ha estado presidida por Jesús Navas, embajador de la Copa COVAP y excapitán de la Selección Española, acompañado de Bernardo Crespo, concejal de Deportes de Ronda; Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja; y Ricardo Bandrés, vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, junto con Manuela Pozuelo, responsable del proyecto de la Copa COVAP, que han entregado las condecoraciones a los más de 300 niños y niñas que se han dado cita en la Fase Final. Como premio a su trayectoria en esta edición, los cinco equipos ganadores y los subcampeones disfrutarán del Campus COVAP, que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta (CEAAN), ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde los menores continuarán reforzando valores educativos y hábitos saludables a través de actividades lúdicas y de convivencia, al tiempo que perfeccionarán sus habilidades deportivas.

La educación en valores, eje de la Copa COVAP

La campaña educativa de la Copa COVAP dio comienzo en enero y febrero visitando Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería y Palma del Río (Córdoba) a través de unas temáticas que ahondaron en la importancia del equilibrio digital para fomentar hábitos saludables y la prevención del ciberbullying, así como los efectos de las pantallas en la alimentación infantil.

La iniciativa continuó su recorrido durante marzo y abril en Mijas (Málaga), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y La Palma del Condado (Huelva), centrando la atención en la fatiga visual infantil y el aumento de la miopía por el abuso de pantallas, así como en el descanso mental y físico contra el estrés que genera su uso abusivo. El recorrido provincial concluyó en mayo en Martos (Jaén), donde la salud postural y la prevención de problemas físicos relacionados con el uso continuado de dispositivos tecnológicos fueron los mensajes de concienciación.

En todas las sedes provinciales, la Copa volvió a contar además con el espacio ‘Muévete con COVAP’, una zona diseñada para que familias y menores disfrutaran de actividades lúdicas, dinámicas y juegos orientados a fomentar la actividad física.

La labor divulgativa del proyecto continuará también en los próximos meses con nuevos mensajes pedagógicos centrados en algunos de los principales desafíos digitales actuales, como la relación de los menores con la inteligencia artificial, el aislamiento y las dificultades de comunicación que puede provocar el uso excesivo de pantallas en adolescentes, así como la distorsión de la cultura del esfuerzo ante modelos de éxito inmediato cada vez más presentes en el entorno digital.

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Jesús Navas como embajador y empresas patrocinadoras

Uno de los grandes hitos de esta edición de la Copa COVAP ha sido la incorporación de Jesús Navas como embajador, referente del deporte nacional y ejemplo de humildad, compromiso y esfuerzo, que ha contribuido a reforzar los mensajes educativos y saludables impulsados por la iniciativa. Además, la Copa COVAP ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia que respaldan el crecimiento del proyecto: Fundación Unicaja, Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, firma encargada de vestir las nuevas equipaciones.