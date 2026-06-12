Málaga se convertirá en capital internacional del marketing inteligente con la celebración de AEMARK 2026

Málaga acogerá los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2026 el XXXVII Congreso Internacional de Marketing AEMARK, uno de los principales encuentros científicos y profesionales del marketing en España. Bajo el lema “Smart Marketing: Creando valor en clave digital”, la cita convertirá a la ciudad en un espacio de debate sobre los grandes cambios que están transformando los mercados, el comportamiento del consumidor y la creación de valor en la economía digital.

Organizado por la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional —AEMARK— junto a la Universidad de Málaga, el congreso llega a esta edición con una destacada capacidad de convocatoria: la organización ha recibido más de 350 trabajos de investigación, una cifra que anticipa una elevada participación de investigadores, docentes, profesionales y expertos procedentes de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Aproximadamente el 30% de los participantes serán extranjeros, lo que refuerza la proyección internacional de AEMARK y el atractivo de Málaga como sede de eventos científicos de alto nivel.

Durante tres jornadas, el programa abordará cuestiones de plena actualidad para empresas, administraciones y sociedad: el uso de la inteligencia artificial en marketing, la gestión de datos, el comportamiento del consumidor en entornos digitales, el marketing turístico, la sostenibilidad, la comunicación, el e-marketing y la toma de decisiones en mercados cada vez más tecnológicos y competitivos.

El congreso contará con la participación de destacados editores de revistas científicas internacionales de referencia en el ámbito del marketing, el turismo, la distribución comercial y el comportamiento del consumidor. Entre ellos figuran Eric Arnould, coeditor del International Journal of Research in Marketing; Cathy Hsu, editora jefe de Tourism Management; y Eleonora Pantano, coeditora del Journal of Retailing and Consumer Services. Su presencia permitirá acercar a los participantes a las tendencias de investigación más relevantes y a los retos actuales de la publicación científica internacional.

Asimismo, AEMARK 2026 contará con la participación del Profesor V. Kumar como conferenciante invitado. Considerado una de las figuras más influyentes del marketing a nivel mundial, ha sido editor jefe del Journal of Marketing y es reconocido por sus contribuciones en áreas como la gestión de clientes, el marketing basado en datos, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, el marketing B2B, el marketing internacional y la creación de valor para las organizaciones. Sus ideas y modelos han sido aplicados por compañías globales, lo que refuerza el interés profesional y empresarial de su participación en el congreso.

Además del congreso principal, AEMARK 2026 celebrará el XI Doctoral Colloquium, dirigido a estudiantes de doctorado en marketing. Este encuentro especializado tiene como objetivo fomentar el intercambio científico, favorecer el desarrollo de nuevas líneas de investigación y conectar a jóvenes investigadores con académicos consolidados.

La celebración de AEMARK 2026 en Málaga refuerza el posicionamiento de la ciudad como hub tecnológico, innovador, universitario y de conocimiento del sur de Europa. La sede principal será la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, y el programa incluirá también actos institucionales y actividades sociales en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

El Congreso cuenta con la colaboración principal de Fundación Unicaja y con el apoyo institucional del ayuntamiento de la Ciudad de Málaga a través de Promálaga, y Turismo y Planificación Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga. La implicación de estas instituciones contribuye a reforzar la proyección académica, profesional, institucional y territorial de una cita que reunirá en Málaga a la comunidad internacional del marketing.

Para los medios de comunicación, AEMARK 2026 ofrece una oportunidad para abordar cuestiones de alta actualidad: cómo está cambiando la inteligencia artificial la relación entre marcas y consumidores; qué papel desempeñan los datos en la toma de decisiones empresariales; cómo puede el marketing contribuir a la sostenibilidad y a la innovación; qué retos plantea el nuevo consumidor digital; o de qué manera Málaga se está consolidando como espacio de referencia para el conocimiento, la tecnología y la atracción de talento.

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La organización facilitará información adicional a los medios interesados y atenderá solicitudes de entrevistas con representantes del Comité Organizador, ponentes invitados y expertos participantes en el congreso.