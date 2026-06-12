Tablafina Málaga renueva su propuesta gastronómica y presenta ‘Tablafina Marida’, su exclusiva experiencia mensual en torno al vino y al producto local
El restaurante situado en el hotel NH Málaga refuerza su apuesta por el producto de origen con una nueva propuesta culinaria y un ciclo mensual de maridajes desde el 19 de junio
Tablafina Tablafina Málaga, el concepto gastronómico de Minor Hotels ubicado en el hotel NH Málaga, abre una nueva etapa con la presentación de su carta de temporada, una propuesta que refleja su evolución culinaria y su apuesta por una cocina de inspiración mediterránea, creativa y en constante movimiento.
La nueva selección de platos se construye a partir de ingredientes de temporada y se complementa con sugerencias que irán variando a lo largo del año, dando forma a una experiencia siempre cambiante que invita a redescubrir el espacio en cada visita.
Entre las novedades, destacan creaciones que reinterpretan el recetario local con un giro contemporáneo, como la porra antequerana con granizado de hierbabuena y mango flambeado o el tartar de salchichón malagueño con aguacate de la Axarquía y tomate soleado. El recorrido se completa con propuestas dulces como la tarta cremosa de queso con frutos rojos y granola de chocolate o la explosión de turrón con reducción de vino Málaga Virgen, pensadas para cerrar la experiencia con un guiño a los sabores más reconocibles del sur. Todo ello acompañado de una cuidada selección de vinos de bodegas malagueñas que dialogan con cada plato.
Como parte de esta nueva etapa, el espacio presenta además Tablafina Marida, una experiencia que a partir del 19 de junio transformará el restaurante, cada penúltimo viernes de mes, en un punto de encuentro para quienes buscan ir más allá de la mesa.
Este nuevo ciclo propone un recorrido sensorial en el que cada edición girará en torno a creaciones exclusivas, diseñadas para maridar con vinos seleccionados con precisión, creando armonías únicas y descubriendo nuevas formas de disfrutar la gastronomía. Una invitación a dejarse llevar, explorar combinaciones inesperadas y sumergirse en el universo del vino desde una mirada cercana y contemporánea.
Con esta propuesta, Tablafina Málaga se reafirma como uno de los espacios más inquietos y sugerentes de la escena gastronómica de la ciudad, donde la cocina, el producto y la experiencia se combinan para ofrecer algo más que una comida: un momento para disfrutar sin prisa.
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