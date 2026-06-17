Amigos de la Espiga: 50 años haciendo Málaga

La Asociación Cultural Amigos de la Espiga celebra este año el cincuenta aniversario de su fundación. Hablar de la Asociación Cultural Amigos de la Espiga es hablar de amistad, de compromiso y, sobre todo, de amor por Málaga.

Fundada en 1976, La Espiga nació cuando un grupo de amigos decidió crear un lugar donde reunirse durante la Feria de Málaga. No buscaban nada extraordinario; simplemente querían compartir buenos momentos, fortalecer su amistad y disfrutar juntos de una feria que ya entonces formaba parte del alma de la ciudad. Sin saberlo, estaban sembrando la semilla de una historia que hoy cumple medio siglo.

Lo que comenzó como una reunión de amigos se ha convertido con el paso de los años en una gran familia formada por personas de distintas edades, profesiones e inquietudes, pero unidas por unos mismos valores: la amistad, la convivencia, la solidaridad y el orgullo de ser malagueños.

La caseta de La Espiga ha crecido junto a la Feria de Málaga y ha sido testigo del paso de generaciones enteras. Padres, hijos y ahora nietos han compartido sus mesas, celebraciones y recuerdos. Para muchos malagueños, La Espiga no es solo una caseta de feria, sino un lugar de encuentro donde siempre se encuentra una mano amiga, una conversación cercana y una puerta abierta.

La actividad de Amigos de la Espiga no se limita a la feria. La asociación desarrolla durante todo el año actividades culturales, encuentros de convivencia y acciones solidarias dirigidas a ayudar a quienes más lo necesitan, entendiendo que formar parte de Málaga también significa comprometerse con su gente.

Ese compromiso llevó a la asociación a crear en 1981 la Espiga de Oro, un reconocimiento destinado a destacar a personas e instituciones que, con su trabajo y dedicación, han contribuido a engrandecer el nombre de Málaga. A lo largo de estos años han sido distinguidos representantes de la cultura, el deporte, la comunicación, la universidad, la empresa y la acción social.

Tras cincuenta años de trayectoria, Amigos de la Espiga mantiene intactos los principios que inspiraron su nacimiento. La asociación sigue apostando por la amistad, por la conservación de las tradiciones, por la cultura, por la solidaridad y por una forma de entender la Feria de Málaga basada en la convivencia y el respeto.

La entidad afirma llevar a Málaga por bandera porque Málaga forma parte de su identidad. Asimismo, expresa su orgullo por su historia, sus raíces y por todas las personas que han hecho posible que La Espiga alcance sus primeros cincuenta años.

La celebración de este aniversario supone una oportunidad para recordar con gratitud a quienes formaron parte de su trayectoria y, al mismo tiempo, para mirar al futuro con ilusión. Amigos de la Espiga considera que mientras existan personas dispuestas a compartir, ayudar y trabajar por Málaga, el espíritu de La Espiga seguirá vivo.

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La Asociación Cultural Amigos de la Espiga celebra así cincuenta años de amistad, cultura, solidaridad y malagueñismo, una historia que continúa escribiéndose día a día.