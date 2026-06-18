25 años inspirando el futuro: The British School of Málaga celebra su aniversario con un evento solidario

The British School of Málaga celebró el pasado viernes su 25º aniversario con un emotivo evento que reunió a antiguos alumnos, familias actuales, miembros del personal e invitados institucionales para conmemorar un cuarto de siglo de excelencia educativa, espíritu de comunidad y compromiso social.

La celebración, desarrollada en un ambiente cercano y festivo, sirvió para recordar la trayectoria del centro desde su fundación, poniendo en valor su crecimiento, sus logros y el impacto positivo que ha tenido en generaciones de estudiantes.

La velada comenzó con unas palabras de bienvenida del Director del centro, Rumistrzewicz, quien agradeció el apoyo y compromiso de toda la comunidad educativa a lo largo de estos años. Los asistentes tuvieron también el honor de escuchar la intervención de Miguel Briones Artacho, Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, quien destacó la importante contribución del colegio al panorama educativo de la provincia. Entre los invitados institucionales se encontraba asimismo la Cónsul de Dinamarca, Moreno, cuya presencia puso de manifiesto la vocación internacional y las sólidas conexiones globales que caracterizan a The British School of Málaga.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el discurso de la antigua alumna Ms Clark, quien compartió recuerdos y reflexiones sobre su paso por el colegio, poniendo de manifiesto los fuertes vínculos que se crean dentro de la comunidad BSM. Los asistentes disfrutaron además de una magnífica actuación musical a cargo de Ebanehita A., alumna de Year 13 (equivalente a 2º de Bachillerato), que emocionó al público con su interpretación.

El evento contó también con la participación de César Ramírez, fundador de Bisturí Solidario, quien ofreció una inspiradora intervención sobre la responsabilidad social y el papel transformador que pueden desempeñar las comunidades educativas más allá de las aulas.

Además de celebrar 25 años de excelencia educativa, la velada tuvo un importante componente solidario. La recaudación obtenida durante el evento será destinada a Bisturí Solidario, organización fundada por César Ramírez, que trabaja para mejorar el acceso a la atención sanitaria y apoyar a comunidades vulnerables mediante proyectos médicos y humanitarios.

La celebración concluyó con un cóctel que permitió a los asistentes reencontrarse, compartir recuerdos y celebrar juntos este importante hito. La presencia de antiguos alumnos, familias, personal del colegio y amigos de la institución convirtió la ocasión en un auténtico reflejo del fuerte sentimiento de comunidad que caracteriza a The British School of Málaga.

Mientras el colegio continúa mirando hacia el futuro, este aniversario representa no sólo una celebración de todo lo conseguido, sino también una reafirmación de su compromiso con una educación de excelencia basada en los valores de la solidaridad, el servicio y la ciudadanía global.

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La trayectoria del colegio ha sido reconocida en los últimos años por destacados rankings educativos, entre ellos Forbes, MiCole e International Schools Database, consolidando a The British School of Málaga como uno de los referentes educativos de la provincia y de Andalucía.