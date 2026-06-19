Miramar abre una bolera con pistas profesionales y más de 50 máquinas arcade en La Terraza

El centro comercial Miramar ha abierto la bolera Sould Park de más de 1.000 metros cuadrados en su terraza exterior. Cuatro pistas profesionales de bolos, más de 50 máquinas arcade o una zona de descanso son algunos de los elementos principales de este espacio que aterriza en el complejo malagueño con el objetivo de transformar por completo su oferta de ocio familiar.

Situada junto a la zona de restauración de 'La terraza de Miramar', la bolera ha activado una promoción de bienvenida a través de la cual ha regalado 50 partidas a los primeros clientes para dar a conocer las instalaciones al público. El establecimiento cuenta, además, con una gran pantalla led para ver eventos deportivos, mesas de billar y futbolín y varias máquinas de vending.

El Sould Park de Miramar también ofrece la posibilidad de celebrar eventos especiales y cumpleaños. Los más pequeños podrán complementar la diversión en el resto de espacios de la terraza del centro, como el cine, las lonas de ‘jumping’ y otras atracciones infantiles, además de la propia ludoteca Miramar Kids.

Según ha explicado el gerente del centro comercial, Ignacio Domínguez, esta apertura ofrece una amplia variedad de planes de fin de semana para los más pequeños, al tiempo que los adultos pueden disfrutar de los espacios de restauración de la zona como Casa Carmen, Lizarran, 100 Montaditos o la terraza Chill Out. Comenta que es una incorporación que también va orientada a consolidarse como un punto de ocio de referencia de la provincia, con atractivo tanto para el público local como para el turístico.

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El complejo acoge así a una de las empresas líderes en ocio infantil a nivel nacional, con cerca de 30 años de andadura y más de 32 establecimientos repartidos por toda España y Portugal. Además de sus boleras, Sould Park también cuenta con salas de camas elásticas, parques de atracciones y zonas dedicadas a los juegos recreativos. Con varios puntos repartidos por Málaga, la provincia se convierte en una de sus ubicaciones de mayor valor estratégico.