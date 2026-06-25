Benalmádena presenta su nueva identidad gastronómica durante una gran verbena popular que reúne tradición, cultura y sabor

Una B mayúscula, acorde a su nombre y a la dimensión del proyecto; la silueta, integrada en ella, de una naranja cahorreña, ingrediente esencial para entender la gastronomía de la zona; y un azul vivo, impactante y marinero, para remarcar su ancestral vínculo tierra y mar. ‘Benalmádena Apetece’ es la marca que a partir de ahora definirá y comunicará las bondades y riquezas culinarias de la localidad.

La Plaza de España (la de La Niña para los vecinos) acogió ayer la presentación oficial de la nueva Identidad Gastronómica de Benalmádena, un proyecto que aspira a convertir la gastronomía en uno de los principales elementos diferenciadores de este destino y que nace del consenso y la participación del tejido social, empresarial y hostelero del municipio.

La popular plaza se engalanó para la ocasión, ofreciendo una auténtica verbena popular, donde la música, el ambiente festivo y la gastronomía fueron los grandes protagonistas de una velada que congregó a muchos de los mayores que han participado en la creación del primer recetario tradicional del municipio.

La presentación estuvo presidida por el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara Martín; acompañado de la concejala de Turismo, Presentación Aguilera Crespillo; la concejala de Desarrollo Local y Fondos Europeos de Benalmádena, Áurea Peralta González; y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García Giménez.

Durante el acto se desveló la nueva imagen de la identidad gastronómica, resultado de un proceso participativo desarrollado durante los últimos meses, en el que chefs, hosteleros, comerciantes, asociaciones culturales y empresariales han contribuido a definir la esencia culinaria de la localidad.

Juan Antonio Lara recalcó la importancia de construir el futuro de Benalmádena desde la puesta en valor de su pasado. En este sentido, quiso agradecer especialmente a los Centros de Mayores Anica Torres y Silvestre González su participación activa en este proyecto. “Gracias a ellos este recetario es una realidad”, señaló. “Hemos recuperado historia, tradiciones y cultura. Pero sobre todo, hemos recuperado una memoria gastronómica”.

Por su parte, Leopoldo Mérida, CEO de Doctor Watson Comunicación, agencia encargada de desarrollar este proyecto, explicó la iconografía de la nueva imagen. “Benalmádena Apetece nace como una marca gastronómica de territorio, creada para poner en valor la riqueza culinaria del municipio, conectando el mar, el interior, los productos locales y las experiencias gastronómicas bajo una identidad contemporánea, reconocible y atemporal”, indicó Mérida.

Este proyecto ha identificado como principales valores del municipio la convivencia entre mar y montaña, tradición y vanguardia, producto local y multiculturalidad, construyendo un relato que refuerza el sentimiento de pertenencia y proyecta una imagen diferencial del destino. El trabajo se desarrolló a partir de siete mesas de trabajo con representantes del sector y de la recopilación de aportaciones de diferentes colectivos profesionales y vecinales.

De estos encuentros realizados, con los vecinos del municipio, surge la idea de crear el primer recetario del municipio. Presentado también ayer, ‘Benalmádena, memoria de mar y tierra’ reúne 25 recetas tradicionales elaboradas por el chef ‘Estrella Michelin’ Diego Gallegos. El objetivo era proteger su memoria gastronómica y convertirla en legado. Éste no es simplemente un libro de cocina, sino una herramienta de identidad, educación y cohesión social. Se ha realizado a partir de la memoria de los mayores de Benalmádena, recopilando recetas tradicionales, historias familiares y formas de cocinar que han pasado de generación en generación.

Además del recetario, se presentó el gastromapa de la localidad, que identifica la riqueza y diversidad de la oferta gastronómica local, una web (www.benalmadenaapetece.com) con completa información del proyecto, el recetario online y el mapa gastronómico, y los nuevos perfiles en redes sociales de esta identidad.

La presentación se desarrolló en un ambiente festivo, cercano y participativo, concebida como una celebración abierta a toda la ciudadanía. El acto estuvo conducido por el chef, sumiller y asesor gastronómico Manuel Balanzino, alumno además de la Escuela de Hostelería La Fonda. A su vez, La Cocina de Elisa, establecimiento emblemático de la localidad, ofreció degustaciones de platos locales junto a algunos platos recogidos en el recetario.

La combinación de gastronomía, música y convivencia convirtió la Plaza de España en el mejor escenario para compartir una identidad construida desde el territorio y para el territorio.

La nueva Identidad Gastronómica pretende convertirse en una herramienta de promoción turística y desarrollo económico, poniendo en valor el trabajo de los profesionales de la hostelería, productores, comercios y empresas locales que, cada día, contribuyen a hacer de Benalmádena un destino cada vez más competitivo y atractivo.

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Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Benalmádena, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Benalmádena, pulmón verde de la Costa del Sol”, financiado con fondos NextGenerationEU.