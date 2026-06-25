Nerja se convierte en el primer municipio de la Axarquía en adherirse al proyecto “Espacios sin Humo” de la Asociación Española Contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Nerja y la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga han firmado hoy un convenio de colaboración para la implantación de la iniciativa “Espacios Sin Humo” en el municipio, convirtiéndose así en el primer municipio de la Axarquía en sumarse a este programa de promoción de entornos saludables.

El acto de firma ha contado con la presencia del alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y del presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Juan Carlos Martín, quienes han estado acompañados por el concejal de Salud, Javier Rodríguez, el presidente de la Asociación en Nerja, Eduardo Rubio, y Elena Ybarra, técnica de prevención y promoción de la salud de la Asociación.

Previamente a la firma del convenio, el alcalde de Nerja y el presidente provincial de la Asociación han mantenido un encuentro institucional en el que han abordado nuevas vías de colaboración orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares en el municipio, reforzando así el compromiso conjunto en materia de salud y atención integral.

Durante el acto, el alcalde, José Alberto Armijo, destacó que con la firma de este convenio, Nerja refuerzan su compromiso con la prevención y la lucha contra el cáncer, subrayando la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la salud pública y prevenir enfermedades. Asimismo, agradeció la labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer tanto en el ámbito provincial como en el local.

Por su parte, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Juan Carlos Martín, ha destacado que la firma de este convenio con el Ayuntamiento de Nerja supone un paso firme en su objetivo de seguir generando entornos saludables y proteger a la población, especialmente a los más jóvenes, para conseguir una generación libre de tabaco en 2030. Gracias al compromiso de Nerja, avanzan alineados con el marco internacional MPOWER de la Organización Mundial de la Salud, en medidas eficaces como la ampliación de Espacios libres de Humo.

Nerja apuesta por espacios saludables

Con esta firma, Nerja se suma firmemente a la iniciativa “Espacios Sin Humo”, un programa impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer que promueve la creación de entornos al aire libre, de uso público o colectivo, libres de humo de tabaco y dispositivos electrónicos, con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía.

La adhesión al programa se materializa en la declaración como espacios sin humo de todos los espacios deportivos del municipio, todos los parques, la playa de Carabeo, el pasaje del Centro Cultural que conecta la calle Granada con la Plaza de la Monja y el pasaje de la calle Carmen, situado en los bajos del Ayuntamiento, reforzando así la protección de la salud en lugares de convivencia ciudadana y fomentando entornos más saludables para vecinos y visitantes.

Estos espacios buscan evitar la exposición involuntaria al humo, especialmente entre niños, niñas y jóvenes, y contribuir a desnormalizar el consumo de tabaco en espacios de convivencia. La iniciativa también pretende prevenir enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como el cáncer, y fomentar hábitos de vida saludables entre la población.

El acuerdo establece la colaboración entre ambas entidades para difundir y visibilizar los espacios declarados sin humo en el municipio, promoviendo recomendaciones de no consumo en zonas especialmente sensibles para la salud pública.

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Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer proporcionará herramientas de señalización, campañas de sensibilización y recursos para fomentar el abandono del hábito tabáquico.