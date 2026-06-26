El Ingenio inicia una nueva etapa de crecimiento con una inversión de 14 millones de euros y más de 4.500 m² de nuevos locales comerciales

El Centro Comercial El Ingenio iniciará próximamente una nueva etapa de crecimiento tras completar las tramitaciones urbanísticas necesarias y obtener la correspondiente licencia de obras para su ampliación.

Esta actuación supone una inversión de aproximadamente 14 millones de euros y permitirá incorporar más de 4.500 m² de nueva superficie destinada a locales comerciales, dando respuesta a la creciente demanda de operadores y consumidores en la Costa del Sol Oriental. Gracias a esta ampliación, El Ingenio superará las 100 tiendas y alcanzará cerca de 50.000 m² de superficie comercial, ampliando la variedad de marcas, servicios y experiencias disponibles para sus clientes.

La actuación generará aproximadamente 155 nuevos puestos de trabajo asociados a la puesta en marcha y actividad de los nuevos establecimientos, reforzando el papel de El Ingenio como uno de los principales motores económicos de la comarca.

Un activo en pleno crecimiento

El Ingenio afronta esta nueva fase desde una posición de fortaleza, con una ocupación comercial del 100% y una afluencia superior a los 9,2 millones de visitas anuales.

Con la incorporación de nuevos operadores, Grupo Sociedad Azucarera Larios, prevé superar los 10 millones de visitantes al año, consolidando la capacidad de atracción del centro sobre residentes, turistas y visitantes procedentes de toda la Costa del Sol Oriental.

Uno de los principales factores que explican este éxito es su ubicación estratégica. Situado a pie de la autovía A-7 y conectado directamente con la carretera A-356 y la Avenida Juan Carlos I, El Ingenio se ha consolidado como el principal nodo comercial de la Costa del Sol Oriental.

Una visión de futuro para la Axarquía

La ampliación actualmente autorizada y que comenzará de manera inminente, forma parte de una estrategia de crecimiento de mayor alcance para el entorno de El Ingenio. Esta visión cuenta con el respaldo del avance del Plan General de Vélez-Málaga, que identifica este ámbito como una de las principales áreas de desarrollo económico y de servicios del municipio. El objetivo es desarrollar en torno a El Ingenio un gran espacio integrado de actividad comercial, empresarial y de servicios que contribuya al crecimiento económico de Vélez-Málaga y de toda la Axarquía.

Un parque comercial de medianas de referencia en Andalucía

Como siguiente fase de desarrollo, Grupo Sociedad Azucarera Larios, impulsa la creación de un parque comercial de medianas que complementará la oferta actual con operadores especializados en hogar, bricolaje, decoración, equipamiento y otros usos comerciales de gran formato.

Una vez completado, el conjunto formado por El Ingenio, su ampliación y el futuro parque comercial de medianas alcanzará aproximadamente 100.000 m² de superficie para locales comerciales integrada en un único destino comercial, convirtiéndose en uno de los complejos comerciales más relevantes del sur de España.

La dimensión del proyecto, su ubicación estratégica y la fortaleza de su mercado potencial permitirán atraer operadores que actualmente no tienen presencia en la Costa del Sol Oriental, acercando a residentes y visitantes una oferta comercial que hoy solo puede encontrarse en grandes áreas metropolitanas.

Más de 100 millones de euros de inversión y 3.000 empleos

Grupo Sociedad Azucarera Larios, propietario de El Ingenio, impulsa este proyecto y cuenta con la capacidad técnica y económica necesaria para su desarrollo, con el objetivo de convertirlo en un referente comercial para la Costa del Sol. El desarrollo completo del parque comercial de medianas supondrá una inversión cercana a los 100 millones de euros. Además de la nueva oferta comercial, el proyecto incorporará oficinas, un establecimiento hotelero, espacios públicos de calidad y nuevas infraestructuras de acceso, configurando uno de los principales polos de actividad económica de la comarca.

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El conjunto formado por El Ingenio y el futuro parque comercial de medianas generará más de 3.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, reforzando su contribución al desarrollo económico de la Costa del Sol Oriental. La previsión es que el conjunto de actuaciones pueda estar plenamente operativo en un plazo inferior a cuatro años.