Monowa Nocturna regresa el 10 y 11 de julio para transformar la naturaleza en un espectáculo de luz
Tras el éxito de su primera edición, Monowa vuelve a abrir sus puertas de noche con una experiencia inmersiva que solo podrá disfrutarse durante dos noches este verano
Los próximos 10 y 11 de julio, Monowa volverá a celebrar Monowa Nocturna, una experiencia exclusiva que invita a recorrer el parque en un ambiente completamente diferente al habitual. Un recorrido nocturno donde la naturaleza se transforma gracias a la iluminación y a un sorprendente jardín de plantas bioluminiscentes, creando una atmósfera mágica difícil de encontrar en otro lugar de la Costa del Sol.
Tras la gran acogida de la primera edición celebrada en junio, el parque ha decidido abrir dos nuevas fechas para que más visitantes puedan descubrir una de las experiencias más originales del verano. Durante aproximadamente una hora, los asistentes recorrerán Monowa acompañados por una iluminación especialmente diseñada para la ocasión, descubriendo rincones que permanecen ocultos durante el día y contemplando la belleza de la naturaleza desde una perspectiva completamente nueva.
Además de la visita nocturna, la entrada incluye el acceso diurno al parque, permitiendo descubrir también el jardín tropical donde vuelan libremente cientos de mariposas exóticas entre cascadas, flores y vegetación. Monowa Nocturna se celebrará los días 10 y 11 de julio a las 22:30 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles y, debido al limitado número de plazas, se recomienda reservar con antelación.
Entradas: https://monowa.es/es/entradas-mwx
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