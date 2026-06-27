Benahavís: naturaleza, gastronomía y turismo deportivo en un solo lugar

Que Benahavís es un auténtico tesoro natural y turístico, es algo aceptado por todos, tanto por visitantes como por vecinos de la localidad. Su privilegiada situación física y natural a escasos kilómetros de Marbella y Estepona así lo confirma.

Desde sus montes se divisan increíbles y amplísimas vistas de la costa mediterránea y hasta tres ríos: el Guadalmina, el Guadalmansa y el Guadaiza, que atraviesan su término municipal y que en sus cauces se pueden recorrer increíbles senderos fluviales que nos harán disfrutar de parajes naturales de gran belleza.

Un territorio natural protegido

Las dos terceras partes del territorio de Benahavís están protegidas, y este dato dice mucho de la maravilla natural del enclave de la localidad donde la vegetación se funde con las viviendas del paisaje, formando muchos senderos y pequeños caminos para que podamos disfrutar de unos paseos relajantes e inspiradores, y de haber conseguido el equilibrio, muchas veces imposible de lograr, entre naturaleza y desarrollo urbanístico.

El golf es el deporte rey de Benahavís. | | L.O.

En este sentido, la localidad es puerta de entrada del imponente Parque natural Sierra de la Nieves, que abarca una gran reserva natural salpicada de pueblos blancos y un tupido paisaje de castaños y almendros que en otoño se colorea de color cobre.

Desde sus montes, se divisan más de 100 kilómetros de la costa española y buena parte de la del norte de África, además de hermosas rutas para recorrer.

Gastronomía de tierra y mar

Benahavís es conocido como el Comedor de Andalucía, y no es para menos. Este precioso pueblo de la Costa del Sol cuenta con la mayor concentración de restaurantes de la región.

La tradición gastronómica de Benahavís se remota a los años 70, haciendo su oferta inigualable e increíblemente variada. Desde platos típicos de pueblo de serranía como carnes variadas, cochinillo, conejo o venado, hasta platos típicamente marineros como la zarzuela de pescado y marisco, el lenguado y otras especialidades. Además, presenta una amplia oferta de cocina internacional que harán sentir al visitante como en casa.

Benahavís: naturaleza, gastronomía y turismo deportivo en un solo lugar

Oferta deportiva

Otro de los atractivos de Benahavís pasa por su vinculación con el deporte del golf, convirtiéndose en la tercera localidad de España con mayor número de campos de golf. En los 145 kilómetros cuadrados que tiene la localidad hay nueve campos –180 hoyos en total– repartidos entre 8 clubes.

Aunque el deporte rey en Benahavís es sin duda el golf, la oferta deportiva es mucho más completa. Benahavís ofrece a sus visitantes una gran cantidad de deportes de naturaleza, con los que disfrutar de sus bellos paisajes, su luz y su tranquilidad, como las rutas a caballo, la equitación, el barranquismo o el senderismo, haciendo de este municipio un lugar que combina naturaleza, gastronomía y deporte de manera magistral.