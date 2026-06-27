Casares, un destino que se siente, se vive y se disfruta durante todo el año

Casares no se visita, se siente. Se siente al llegar y descubrir su inconfundible silueta de casas blancas suspendidas sobre la montaña; al caminar por sus calles empinadas, llenas de historia, tradición y vida; al detenerse en cualquiera de sus miradores para contemplar cómo el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar y el continente africano se funden en una panorámica única. Casares es, sin duda, uno de los pueblos más bellos de Andalucía, pero también uno de los más auténticos, un lugar que ha sabido conservar su esencia y su identidad a lo largo del tiempo.

Su privilegiada ubicación, entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, permite disfrutar en un mismo destino de mar, montaña, naturaleza y cultura. Al borde del mar y rodeado de espacios naturales de enorme valor ecológico, Casares ofrece múltiples posibilidades para quienes buscan ocio activo, tranquilidad o contacto directo con el entorno.

Senderismo, ciclismo, observación de aves, rutas ecuestres o simplemente paseos por paisajes de extraordinaria belleza convierten cada visita en una experiencia diferente. A ello se suman emblemáticos establecimientos hoteleros y exclusivos complejos turísticos, especialmente valorados por los amantes del golf y el turismo de calidad, que convierten al municipio en una opción ideal para disfrutar durante todo el año.

Casares, mucho más que un paisaje

Pero Casares es mucho más que paisaje. Es historia viva. Aquí nació Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, lo que vincula al municipio de forma inseparable con la identidad, la cultura y los valores de Andalucía. Su patrimonio histórico y arqueológico, con yacimientos, vestigios y cavidades subterráneas, da testimonio de la presencia humana desde tiempos remotos, con etapas de especial relevancia en los periodos romano, árabe, medieval y contemporáneo.

Naturaleza, historia y cultura se entrelazan en un pueblo que conserva con orgullo sus tradiciones. Su gastronomía popular, ligada a la sierra, al campo y a los productos de temporada, y su folclore, con el fandango casareño como seña de identidad, forman parte de una forma de vivir que se transmite de generación en generación.

La hospitalidad de sus habitantes es otro de los grandes atractivos de Casares. Quien llega por primera vez descubre un pueblo acogedor, donde las tradiciones siguen formando parte de la vida cotidiana y donde cada celebración se vive de manera intensa y participativa. Esa autenticidad es precisamente una de las razones por las que tantos visitantes regresan una y otra vez.

Un destino para todas las estaciones del año

Por todo ello, Casares es un destino para los doce meses del año. Más allá del turismo estival y de los meses de verano, siempre existe un motivo para acercarse y descubrirlo. Cada estación ofrece paisajes, colores y experiencias diferentes, mientras que el calendario festivo convierte cada mes en una oportunidad para vivir el municipio desde dentro.

Desde el orgullo andaluz que se celebra en febrero hasta el colorido y la diversión del Carnaval en marzo; desde la emoción y el recogimiento de la Semana Santa en abril hasta las pruebas deportivas y carreras de montaña que recorren parajes naturales únicos; desde las jornadas gastronómicas y actividades culturales de mayo hasta la mágica Noche de San Juan, donde el fuego y el mar se convierten en protagonistas.

El verano trae consigo las singulares ferias populares, la convivencia en las plazas y el ambiente festivo que llega a todos los rincones del municipio. Agosto se viste de flamenco, música y cultura; septiembre abre sus puertas al cine andaluz y a nuevas propuestas culturales.

Luego, el otoño invita a disfrutar de rutas y tradiciones serranas del otoño, a las castañas y tradiciones tan arraigadas como los Tosantos, sin olvidar la magia de la Navidad, cuando Casares se transforma en un auténtico Belén y se convierte en el mejor lugar para dar la bienvenida a un nuevo año. Casares tiene tantas razones para ser vivido como días tiene el año. Ven, descúbrelo y déjate llevar. Ven a sentir Casares los 365 días del año.