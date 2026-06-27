Desde Cueva del Tesoro a Villa Antiopa, así es Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria se ha consolidado como un destino turístico de referencia para viajeros de todo el mundo, al combinar patrimonio histórico, naturaleza, cultura, gastronomía y deporte, y al ofrecer experiencias únicas a vecinos y visitantes durante los 365 días del año.

Rincón de la Victoria: un destino 365 días

Desde La Cala del Moral hasta Torre de Benagalbón, este municipio despliega cerca de ocho kilómetros de litoral salpicados de espacios naturales repletos de vegetación impresionantes y singulares, como el entorno de El Cantal y sus característicos túneles excavados bajo la roca, elementos que le confieren una personalidad diferenciada dentro de la Costa del Sol.

Rincón de la Victoria despliega cerca de ocho kilómetros de litoral salpicados de espacios naturales singulares. | | L.O.

Además, Rincón de la Victoria se ha convertido en un referente del turismo sostenible gracias a sus senderos junto al mar y a la posibilidad de practicar actividades acuáticas en aguas abiertas. Todo ello en un entorno que alberga un ecosistema marino de gran valor ambiental, como sargos, obladas, castañuelas, herrerías, así como organismos bentónicos como mejillones, balanos y erizos de mar.

La riqueza patrimonial de Rincón de la Victoria

La riqueza patrimonial constituye otro de los grandes atractivos de Rincón de la Victoria. De entre todo lo que ofrece el municipio, destaca, en primer lugar, Cueva del Tesoro (o Cueva del Higuerón). Se trata de una joya geológica y arqueológica, considerada una de las tres únicas cuevas de origen marino visitables del mundo.

Otro lugar de impresionantes vistas de Rincón de la Victoria es Cueva de la Victoria, un importante yacimiento histórico que conserva en su interior evidencias de presencia humana de hace aproximadamente 30.000 años.

Villa Antiopa es otro de los sitios clave para visitar en Rincón de la Victoria. Se trata de un excepcional enclave romano del siglo III d. C., declarado Bien de Interés Cultural. Villa Romana de Antiopa es el complejo arquitectónico mejor conservado en toda España, y su nombre proviene de Antiopa, una princesa de Tebas que fue seducida por Zeus. Entre su colección, alberga 13 mosaicos 142 piezas como columnas, sigililatas, piletas y ajugas.

El visitante de Rincón de la Victoria también puede descubrir la emblemática Casa Fuerte de Bezmiliana, una fortaleza del siglo XVIII reconvertida en un singular espacio cultural, así como las históricas torres almenaras que salpican el litoral.

Un lugar repleto de tradiciones e identidad local

Las tradiciones forman parte esencial de la identidad local, con celebraciones tan arraigadas como el Concurso de Verdiales de Benagalbón, una fiesta que ofrece a todo el visitante que se acerca al municipio la posibilidad de contemplar bellísimas interpretaciones de las Pandas de Verdiales.Otras populares celebraciones son la festividad de la Virgen del Carmen o la Fiesta del Boquerón Victoriano, que pone en valor la riqueza gastronómica del municipio.

Patrimonio, naturaleza, cultura, tradiciones, gastronomía y deporte se unen para presentar un destino abierto los 365 días del año, donde cada mes ofrece nuevas experiencias que tienen como protagonista la calidad de vida de una ciudad que apuesta por la excelencia y la diversificación como principales referentes turísticos de la Costa del Sol.