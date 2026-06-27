Frigiliana, el municipio rural y tranquilo que estará encantado de recibirte

En la zona más oriental de la comarca malagueña de la Axarquía, se descubre, asomada al Mediterráneo, la Villa de Frigiliana. Este municipio, junto a su entorno natural, ofrece a sus visitantes un lugar idea para pasar sus vacaciones, ya sea para una escapada rápida del mundanal ruido urbano o para estancias más largas.

La ubicación privilegiada de Frigiliana ofrece a todo el que la visite un entorno completamente rural y tranquilo, pero con las ventajas de estar perfectamente comunicada con grandes centros de población, lo que amplía así la oferta de ocio y cultura durante cualquier época del año.

Casco histórico

El casco antiguo de Frigiliana, de origen morisco-mudéjar, es sin duda uno de los mejor conservados de toda la provincia. Pasear por él, a cualquier hora del día (aunque muy especialmente por la noche), transportará en el tiempo a todo aquel que lo visite a épocas pasadas, mientras, a su vez, deja de lado los ruidos, los vehículos circulando, y las prisas.

El conocido como Barribarto deslumbrará a sus visitantes de día por el reflejo del sol en sus siempre impolutas y encaladas fachadas, mientras que por la noche se verán inmersos en un ambiente silencioso, tan sólo roto esporádicamente por las charlas de algunos vecinos en los revellines de sus casas, o el movimiento de algunos turistas visitando el lugar.

Gastronomía y comercios

La gastronomía tradicional de Frigiliana es un referente de primera magnitud en la Axarquía. Entre sus productos insignia, destacan el mango y, especialmente, la miel de caña, siendo Frigiliana el único productor de toda Europa que la elabora, convirtiéndola en un ingrediente esencial para múltiples platos y productos, como las berenjenas fritas con miel de caña o el ron de miel de caña.

Además, en este municipio, existen múltiples comercios para que sus visitantes prueben la amplia variedad de productos artesanales que ofrece Frigiliana, como cervezas artesanas, chocolate, aceite de oliva virgen, vino dulce o ginebra entre muchos otros.

El verano concentra una amplia oferta para el turista de esta villa. Una de ellas es el Festival de Frigiliana 3 culturas, que recoge una amplia variedad de actividades y eventos, como festivales en la calle, conciertos, mercados e incluso una ruta de de la tapa. Otro festival más tradicional es el Festival de bailes populares, que mezcla danza y tradición desde hace más de 30 años. Otros eventos que tienen lugar en el municipio son los certámenes de teatro o la Ruta del Arte, que convierte las calles de Frigiliana en un gran museo al aire libre.