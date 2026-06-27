La agenda cultural de Málaga y su provincia vive uno de sus momentos más intensos. Conciertos, festivales y grandes eventos se suceden a lo largo del calendario hasta el punto de coincidir, en un mismo día, varios artistas internacionales en distintos escenarios de la Costa del Sol. Sin embargo, en un contexto cada vez más competitivo, no resulta sencillo mantener la identidad propia ni garantizar el éxito de las propuestas culturales. De hecho, en los últimas semanas se han multiplicado las cancelaciones de festivales en diferentes puntos de España, evidenciando las dificultades que atraviesa el sector.

Pero hay un rincón de la provincia que parece resistir a todas las tendencias y desafíos. Un pueblo blanco enclavado entre montañas, rodeado de naturaleza y con un privilegiado balcón abierto al Mediterráneo. A tan solo ocho kilómetros de Marbella se encuentra Ojén, una villa con personalidad propia, conocida históricamente por su emblemático aguardiente, por haber atraído a vecinos ilustres como Julio Iglesias o por historias tan curiosas como la de Miguel Bosé, quien residió durante una temporada en una de sus calles más singulares y encontró allí la inspiración para escribir ‘Linda’, una de las canciones más populares de su repertorio.

Ojén, el pueblo que celebra la cultura como una forma de entender la vida / l.o.

Sin embargo, si algo distingue hoy a Ojén es su apuesta decidida por la cultura. Año tras año, este municipio sorprende con una programación capaz de rivalizar con la de ciudades mucho más grandes, consolidándose como un referente cultural de primer nivel y situándose en el mapa como una auténtica capital de la cultura en Andalucía.

La mejor prueba de ello es el Ojeando Festival, una de las citas musicales más singulares del verano andaluz, que arrancó anoche con una respuesta masiva del público. La fiesta de bienvenida, La Flamenca, colgó el cartel de «entradas agotadas», mientras que la Plaza de Andalucía registró una gran afluencia de asistentes para disfrutar de la actuación de Ana Vega, joven artista local que comienza a abrirse camino en la escena musical con un nuevo single titulado ‘Vete’.

La programación continúa hoy con nombres destacados como Javi Medina, Salistre, La Corredera y la reconocida Dj internacional Vilu Gontero, convirtiendo cada rincón del municipio en un escenario al aire libre donde la música se mezcla con el encanto de sus calles encaladas y el ambiente acogedor que caracteriza a Ojén.

Pero la oferta cultural del municipio va mucho más allá. El próximo 1 de agosto volverá a celebrarse una de las grandes joyas de su calendario: el Festival Flamenco Castillo del Cante. Considerado uno de los encuentros flamencos más importantes y veteranos de España, alcanzará este año su 51ª edición con un cartel encabezado por figuras de la talla de Israel Fernández, Aurora Vargas y El Pele.

La historia de este festival es también la historia reciente del flamenco. Por su escenario han pasado leyendas como Camarón de la Isla, El Cabrero, La Paquera de Jerez o Manuela Carrasco, nombres fundamentales de un arte que encuentra en Ojén uno de sus templos más respetados. El pasado año, coincidiendo con la celebración de sus bodas de oro, el festival reunió a artistas como Miguel Poveda, Estrella Morente y Arcángel, demostrando su capacidad para congregar a las máximas figuras del género.

Precisamente Arcángel ha confesado en numerosas ocasiones su admiración por esta villa malagueña, a la que siempre encuentra motivos para regresar. Un sentimiento compartido por otros rostros conocidos como el actor y cantante Fran Perea, habitual visitante de Ojén y presencia frecuente cada 6 de enero durante la celebración de los tradicionales Reyes Flamencos, una cita profundamente arraigada en la identidad cultural del municipio.

La clave del éxito de Ojén no reside únicamente en la calidad de su programación, sino en su propia esencia. Frente a los grandes recintos impersonales y los eventos multitudinarios, este pueblo ofrece una experiencia cultural diferente: cercana, auténtica y humana. Aquí no se asiste simplemente a un concierto o a un festival; se vive el pueblo, sus plazas, sus calles, su gastronomía y su hospitalidad.

Porque en Ojén la cultura no es un acontecimiento aislado, sino una forma de entender la vida. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la belleza del entorno se convierte en parte del espectáculo y donde cada evento encuentra el escenario perfecto.

Ojén es naturaleza, historia y tradición. Pero, por encima de todo, Ojén es cultura.