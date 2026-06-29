Los estudiantes del MIT School Málaga superan la PAU con calificaciones históricas

El MIT School Málaga vuelve a demostrar la solidez de su proyecto educativo tras lograr unos resultados excepcionales en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El centro ha alcanzado un 100% de aprobados, con una nota media superior al 11,8 y un 98% de los alumnos con una calificación superior a 10, unos datos que superan ampliamente las medias provincial y nacional.

Estos resultados consolidan al MIT School como uno de los centros educativos de referencia en Málaga y reflejan el compromiso de toda la comunidad educativa con la excelencia académica. La elevada nota media y el extraordinario porcentaje de estudiantes que han superado la barrera del 10 evidencian el esfuerzo, la dedicación y el trabajo conjunto de alumnos, familias y profesorado.

La experiencia de los alumnos

Los propios estudiantes destacan el acompañamiento recibido durante todo el proceso de preparación de la PAU como uno de los factores determinantes del éxito.

Rodrigo Olalla Escobar, alumno de 2.º de Bachillerato del MIT School Málaga, resume así la experiencia vivida durante este importante reto académico "la ayuda que nos han dado los profesores del MIT School ha garantizado un alto rendimiento en el examen de la PAU. Los profesores nos han acompañado a través de todo el proceso y sin su ayuda los resultados habrían sido muy distintos. Ahora aprovecharé personalmente este tiempo de descanso al máximo gracias a ellos. Entro a esta nueva etapa universitaria con muchas esperanzas y ganas de cumplirlas."

Un modelo educativo basado en el acompañamiento

Detrás de estos excelentes resultados se encuentra el compromiso del equipo docente del MIT School, que acompaña a cada estudiante de forma personalizada durante todas las etapas de su preparación. Más allá del refuerzo académico, el profesorado trabaja aspectos esenciales como la gestión del tiempo, el control de la ansiedad y el desarrollo de la confianza necesaria para afrontar con éxito los exámenes.

El centro mantiene una firme apuesta por un modelo educativo que combina la excelencia académica con una formación integral, ofreciendo a cada alumno el apoyo necesario para desarrollar todo su potencial.

Un nuevo comienzo lleno de oportunidades

Desde el MIT School Málaga quieren trasladar su felicitación a todos los estudiantes y a sus familias por este importante logro, que marca el inicio de una nueva etapa universitaria.

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Con la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superación demostrados durante estos años, el centro confía en que sus alumnos afrontarán con éxito los nuevos retos académicos y personales que les esperan.