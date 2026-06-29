Hospital Quirónsalud Málaga, atención integral y acompañamiento para la familia

El Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con un área de atención integral infantil, desde el nacimiento hasta la adolescencia, con un enfoque cercano a las familias y adaptado a cada etapa del desarrollo. Entre su equipo multidisciplinar, destaca el Servicio de Pediatría, dirigido por el doctor Manuel Baca, con urgencias pediátricas 24 horas y la UCI neonatal mejor equipada de la sanidad privada malagueña, preparada para la atención de prematuros extremos; neonatos nacidos desde la semana 23 de embarazo.

El Hospital también cuenta con especialidades específicas infantiles, como oftalmología, otorrinolaringología, cirugía o traumatología, programas de prevención y seguimiento continuado.

Equipo de especialistas

El Servicio de Cirugía Pediátrica Avanzada, encabezado por el doctor Alexander Siles, se caracteriza por sus técnicas mínimamente invasivas, posicionándose como un referente en la atención infantil en Málaga. También sobresaliente es la labor del Servicio de Otorrinolaringología, liderado por el doctor Rafael Ruiz-Rico, en tratamiento médico y quirúrgico de la patología auditiva y respiratoria infantil, contribuyendo de manera decisiva a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo del menor.

Además, el hospital refuerza su apuesta por la excelencia, con especialistas de la talla internacional del doctor Ramón Medel, experto en cirugía oculoplástica, que ha operado a miles de pacientes de 90 países.

A esto se suma un enfoque preventivo clave, como el diagnóstico precoz de la displasia de cadera, gracias a la labor del doctor Adolfo Díaz, especialista en Traumatología Infantil, capaz de evitar cirugías en la mayoría de los casos gracias a pruebas como la ecografía neonatal y revisiones en consulta.

Además de la innovación médica y tecnológica, el hospital se vuelca con la humanización, con iniciativas como el uso de capas y máscaras de superhéroes para reducir el miedo de los pequeños camino al quirófano, creando un entorno familiar y seguro para los peques.