Pablo Viola: «La mejor tecnología solo tiene sentido si mejora la calidad de vida del paciente»

El Dr. Pablo Viola asume la Subdirección Médica de HLA Hospital Universitario El Ángel con el objetivo de seguir impulsando un modelo asistencial centrado en el paciente. Graduado en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria tras completar su residencia en el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, ha estado vinculado al hospital durante buena parte de su trayectoria profesional. Además, cuenta con un Máster en Gestión Sanitaria: Dirección Hospitalaria y de Servicios de Salud, impartido por el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universitat Politècnica de València, formación que complementa su perfil clínico con una sólida preparación en gestión sanitaria.

Representa una nueva generación de profesionales sanitarios comprometidos con la mejora continua, la coordinación entre equipos y una medicina basada en la evidencia científica sin perder de vista el componente más humano de la asistencia.

-¿Qué supone para usted este nuevo reto?

-Supone una gran responsabilidad, que afronto con un gran agradecimiento al presidente de ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, y al Grupo HLA por la confianza que han depositado en mí. Pese a que mi vinculación con el centro es larga, hasta el punto de sentirla en parte como mi casa, acceder a una responsabilidad tan relevante es un enorme honor, del que me siento muy agradecido.

Me incorporo a un hospital que está viviendo una etapa de crecimiento muy importante, de progreso e ilusión, con una apuesta decidida por la excelencia en la calidad asistencial, la innovación y el cuidado tanto de sus profesionales como obviamente de sus pacientes.

Afronto este reto con muchas ganas de aportar, trabajando junto a los diferentes equipos del centro, para seguir construyendo la excelencia en la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes. Creo firmemente que los mejores resultados se consiguen escuchando a los profesionales, facilitando su trabajo y manteniendo siempre al paciente en el centro de cada decisión.

-Procede de la Medicina Familiar y Comunitaria, una especialidad con una visión muy integral del paciente. ¿Cómo influye esa forma de entender la medicina en la gestión de un hospital?

-La Medicina Familiar deja una huella muy profunda en la forma de entender la profesión. Nos enseña a mirar más allá de una enfermedad concreta y a comprender al paciente en todas sus dimensiones: su historia clínica no está completa si no se tiene en cuenta su entorno familiar, sus circunstancias sociales, sus preocupaciones y sus expectativas.

Esa visión integral resulta especialmente útil cuando uno pasa a desempeñar responsabilidades de gestión. Un hospital es una organización extraordinariamente compleja, formada por múltiples especialidades, unidades y profesionales con un altísimo nivel de conocimiento. Mi experiencia me lleva a entender que la mejor asistencia no depende únicamente del excelente trabajo que obviamente desempeña cada servicio, sino de la capacidad que tengamos para coordinar ese trabajo para ofrecer al paciente un recorrido asistencial coherente y basado en la continuidad asistencial.

El paciente no entiende de fronteras entre Atención Primaria, consultas externas, hospitalización o urgencias; entiende que necesita soluciones y acompañamiento. Esa forma de pensar nos obliga a favorecer la comunicación entre niveles asistenciales y entre especialidades.

-Uno de los pilares de su proyecto es reforzar la coordinación entre profesionales y servicios. ¿Por qué es un aspecto tan importante para ofrecer una mejor atención sanitaria?

-Precisamente por lo que te comentaba antes. El evidente cambio en la pirámide poblacional que estamos viviendo nos lleva a la necesidad de adaptarnos a un tipo de paciente cada vez más complejo, pluripatológico, y dependiente cada vez de más profesionales. Es en este contexto donde la coordinación y la capacidad de comunicación entre profesionales se convierte en uno de los principales ejes de nuestra asistencia sanitaria, y uno de los mayores moduladores de una calidad asistencial sólida. Una comunicación fluida, que comparta flujos, simplificada, y con protocolos comunes, aporta decisiones más rápidas, más certeras, y más seguras, lo que impacta directamente sobre la calidad de vida de nuestros pacientes.

Es por eso que considero muy importante cuidar una buena cultura de trabajo en equipo, de colaboración, y de compromiso común hacia estos objetivos, donde se cuide el sentimiento de pertenencia, para que todos los profesionales sientan el éxito del hospital como suyo propio, pues así lo es.

Mi intención es potenciar espacios de trabajo multidisciplinar, favorecer la comunicación entre equipos, e impulsar aquellos procesos asistenciales donde la colaboración entre profesionales juega un papel más importante.

-HLA Hospital Universitario El Ángel está realizando una fuerte apuesta por la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Cómo se consigue que esa innovación se traduzca en un beneficio real para los pacientes?

-Vivimos un momento extraordinario desde el punto de vista tecnológico. Cada vez disponemos de más herramientas capaces de mejorar el diagnóstico, optimizar los tratamientos o facilitar la toma de decisiones clínicas. Y teniendo en cuenta que la mejor tecnología solo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida del paciente, esta innovación constante nos permite responder a una necesidad clínica diaria, mejorando así la asistencia de nuestros pacientes.

Otro aspecto que considero fundamental es la continuidad en la formación de nuestros profesionales. Una innovación tecnológica no aporta mucho valor si no se acompaña de una adecuada capacitación de nuestros profesionales, y de una correcta integración en nuestros procesos asistenciales.

También tenemos más herramientas para medir y analizar nuestros procesos, y evaluar esa calidad asistencial también nos ayuda a mantenernos siempre en la búsqueda de la excelencia en nuestros procesos.

En definitiva, nuestro objetivo es, basándonos en la mejor tecnología, tener a los mejores profesionales, a los más formados, y permitirles ofrecer una medicina más segura, y más dirigida al paciente.

- ¿Qué hospital le gustaría ayudar a construir y cómo le gustaría que pacientes y profesionales describieran a HLA Hospital Universitario El Ángel dentro de cinco años?

-Aspiro a que HLA Hospital Universitario El Ángel siga consolidándose como un referente en asistencia sanitaria, innovación, investigación y formación, pero a la vez, a construir un hospital que sea reconocido por algo más que sus instalaciones o su equipamiento tecnológico. Un hospital que destaque por la calidad de sus profesionales, por la confianza que genera y por la forma en que cuida a las personas.

Y por otra parte mi objetivo es que nuestros profesionales sientan que trabajan en una organización que apuesta por ellos, que favorece el desarrollo profesional, la formación continua y el trabajo en equipo.

El nuevo subdirector médico de HLA Hospital Universitario El Ángel apuesta por reforzar la coordinación entre especialidades, la innovación basada en la evidencia científica y una medicina cada vez más humana