Aceitunas Bravo y Mercadona: el dúo que lleva a la mesa la calidad del encurtido aloreño

La aceituna es ese producto que adorna cualquier ‘picoteo’. Se come de una en una, de manera rápida, pero con ese sabor que inunda el paladar de quienes la saborean. Un alimento que es pequeño en tamaño y grande en sabor, pero que conlleva un proceso de producción más complejo de lo que podrían pensar sus consumidores.

Aceitunas y Encurtidos Bravo, empresa de Alhaurín el Grande, se encarga de garantizar la mejor calidad y Mercadona es quien apuesta por ellos para ofrecerla a sus compradores.

Desde Aceitunas y Encurtidos Bravo explican cómo trabajan esta aceituna aloreña, clave en la Comarca del Guadalhorce, y por qué venderla en primera línea de Mercadona les beneficia.

¿Cómo es el proceso de producción?

Todo comienza con la recolección de la aceituna. En las instalaciones de Aceitunas y Encurtidos Bravo reciben el producto recogido por los agricultores, donde eliminan desperfectos, lavan y clasifican las aceitunas en barriles a temperatura ambiente o en frío.

En la nave de producción se hace la magia: el aliño de la aceituna, consiguiendo el sabor característico de Aceitunas Bravo por el que Mercadona ha apostado para sus lineales.

La co-gerente de Aceitunas Bravo, Mª Jose Bravo, expone que se realiza un control exhaustivo de todos los procesos, desde su recolección en el momento óptimo hasta envasado y venta final.

Además, explica las ventajas de la aceituna aloreña, que es característica por sus propiedades. Por un lado, se despega bien del hueso por su firmeza sin llegar a ser dura. Además, adhiere los sabores del aliño de manera que resulta especialmente sabrosa. Todo esto la hace inconfundible, por lo que Mercadona decide apostar por ellos.

Aceitunas y Encurtidos Bravo

Se trata de una empresa familiar de 50 años, actualmente dirigido por las hijas de sus fundadores. Con los años han intentado conservar el aliño tradicional y único con el que comenzaron, innovando y mejorándolo mediante nuevos métodos, pero sin perder la esencia.

Mercadona, su gran apuesta

El aliño de Aceitunas Bravo que Mercadona eligió para llenar sus estantes de encurtidos es uno de los más aclamados. El aceite de oliva virgen extra potencia el sabor de la aceituna amarga, creando un sabor único e intenso.

"Trabajar con Mercadona nos ha hecho auto exigirnos a nosotros mismos, con una mejora continua en el proceso de producción", expresa la gerente, Toñi Bravo.

Bravo revela que una de las grandes ventajas de esta colaboración es la confianza y la estabilidad que les aporta vender sus aceitunas en Mercadona. "Pero sobre todo, nos aporta la posibilidad de seguir creciendo", concluye.

Aceitunas Bravo y Mercadona es una combinación en la que todos salen ganando: Aceitunas Bravo consigue expandirse, Mercadona logra traer proveedores locales de la mejor calidad y el consumidor tiene a su alcance el producto.