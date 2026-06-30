Clece y la Universidad Pontificia Comillas investigan el uso de inteligencia artificial para combatir la soledad de las personas mayores

Clece, empresa que gestiona servicios esenciales, entre los que destacan los servicios sociales, y la Universidad Pontificia Comillas, han firmado en Madrid un convenio de colaboración para analizar el impacto de una herramienta de inteligencia artificial en la reducción de la soledad no deseada y la mejora del bienestar de las personas mayores usuarias del servicio de ayuda a domicilio en Rincón de la Victoria.

El progresivo envejecimiento de la población en España plantea la necesidad de explorar nuevas formas de apoyo que contribuyan a mejorar el bienestar emocional y cognitivo de las personas mayores. En este contexto, la soledad se ha identificado como uno de los factores con mayor impacto negativo sobre la calidad de vida, convirtiéndose en un reto prioritario dentro de los modelos de atención centrados en la persona.

Ante esta realidad, Clece y la Universidad Pontificia Comillas han impulsado este proyecto en el marco de la Cátedra para una Longevidad Activa y Saludable promovida por la Fundación “la Caixa”, CaixaBank y VidaCaixa, con el objetivo de avanzar en el conocimiento sobre el papel de las tecnologías en el cuidado y bienestar de las personas mayores.

El proyecto se basa en el uso de Serenia, una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para personas mayores que permite mantener conversaciones orales abiertas sobre cualquier tema que la persona desee, ofreciendo un acompañamiento que puede contribuir a estimular la conversación, favorecer la conexión emocional y apoyar el bienestar diario de las personas participantes.

En esta colaboración, la Universidad Pontificia Comillas diseñará y dirigirá la investigación, garantizando el rigor científico y metodológico, mientras que Clece facilitará su desarrollo en un entorno real de atención, con la participación de personas mayores usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Rincón de la Victoria.

Estas personas forman parte de Red ASOMA, el programa impulsado por Clece, dirigido a usuarios del servicio de ayuda a domicilio del Rincón de la Victoria y orientado a la detección y acompañamiento de situaciones de soledad no deseada.

El programa Red ASOMA de Rincón de la Victoria es, además, una iniciativa pionera a nivel nacional en el abordaje de la soledad no deseada desde el Servicio de Ayuda a Domicilio, al contar con una oficina física específica de atención, acompañamiento y coordinación comunitaria. Este modelo, impulsado por el Ayuntamiento del municipio junto a Clece, convierte al municipio en un entorno idóneo para el desarrollo de proyectos de investigación aplicados a la mejora del bienestar de las personas mayores.

Desde la Universidad Pontificia Comillas, Ángela Sánchez, profesora e investigadora responsable del estudio, ha afirmado que la creciente evidencia científica apunta a que las herramientas de inteligencia artificial conversacional pueden convertirse en un recurso prometedor para combatir la soledad no deseada y favorecer el bienestar emocional de las personas mayores. No obstante, es necesario seguir generando evidencia rigurosa sobre cómo integrar estas tecnologías de forma ética y efectiva en los modelos de atención. Además, ha destacado la importancia de la colaboración entre universidad, empresa y administraciones públicas para trasladar este conocimiento a la sociedad.

Por su parte, Pablo García Avilés, delegado de Clece y filiales en Málaga, ha señalado que este proyecto con la Universidad Pontificia Comillas refleja nuestra apuesta por seguir avanzando en modelos de atención centrados en la persona, en los que la innovación y la tecnología se integran como herramientas al servicio del bienestar. A través de iniciativas como esta, exploramos nuevas formas de acompañamiento que nos permiten reforzar el vínculo con las personas mayores, prevenir situaciones de soledad no deseada y contribuir a mejorar su calidad de vida.

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Con esta colaboración, Clece continúa avanzando en el desarrollo de iniciativas que conectan la investigación con la realidad de los servicios, facilitando la incorporación de soluciones que respondan de manera eficaz a los retos sociales asociados al envejecimiento.