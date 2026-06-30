Clínicas Dentales Mariana Arocha: un modelo de odontología diferente

En los últimos años, Málaga se ha consolidado como una de las ciudades con mayor proyección de España. Su crecimiento económico, la llegada de talento internacional y el aumento de la población residente han impulsado también la demanda de una sanidad privada cada vez más especializada.

La odontología no ha sido una excepción. Hoy, los pacientes buscan tecnología, seguridad y un equipo capaz de ofrecer soluciones integrales adaptadas a cada caso.

Con esa visión nació en 2021 Clínicas Dentales Mariana Arocha. Lo que comenzó como un proyecto familiar en el centro de Málaga ha evolucionado hasta convertirse en un grupo con tres sedes -dos en Málaga capital y una en Torre del Mar- manteniendo una filosofía clara: crecer sin perder la cercanía y priorizar la calidad asistencial por encima del volumen.

Un equipo formado por grandes especialistas

Lejos del modelo en el que un solo profesional realiza todos los tratamientos, la clínica trabaja con un equipo formado por especialistas en estética dental, implantología, cirugía oral, ortodoncia invisible, periodoncia, endodoncia y rehabilitación oral.

Cada paciente es valorado de forma conjunta cuando el caso lo requiere, permitiendo que cada fase del tratamiento sea realizada por el profesional con mayor experiencia en esa disciplina.

Al frente del proyecto se encuentra la Dra. Mariana Arocha, especialista en estética dental y docente universitaria. Su función no consiste únicamente en realizar tratamientos de alta complejidad, sino también en liderar un equipo comprometido con la formación continua y la incorporación de protocolos basados en la evidencia científica. Esa filosofía compartida es la que ha permitido consolidar un modelo asistencial donde el conocimiento se pone al servicio del paciente.

Innovación tecnológica

La innovación tecnológica constituye otro de los pilares del proyecto. Las clínicas incorporan escáneres intraorales, radiología tridimensional CBCT y flujo digital para planificar los tratamientos con mayor precisión. Además, cuentan con tecnología CAD/CAM mediante CEREC Primemill, que permite fabricar determinadas restauraciones en la propia clínica, reduciendo tiempos de espera y mejorando la precisión de los resultados.

Entre los tratamientos más demandados se encuentran las carillas dentales, la implantología, la ortodoncia invisible, el blanqueamiento dental y las rehabilitaciones orales completas. En todos los casos, la planificación digital permite explicar al paciente las distintas opciones terapéuticas y ofrecer soluciones personalizadas, buscando siempre preservar al máximo la estructura dental natural.

Crecimiento

El diseño de la clínica de Torre del Mar también responde a esa manera de entender la odontología. Espacios luminosos, materiales cálidos y una distribución pensada para transmitir tranquilidad ayudan a que la experiencia del paciente sea más agradable desde el primer momento. La apertura de esta sede responde al crecimiento de la Axarquía y acerca la misma tecnología y el mismo equipo profesional que ya estaba disponible en Málaga capital.

La clínica atiende igualmente a un número creciente de pacientes internacionales que eligen la Costa del Sol para realizar sus tratamientos.

La combinación de planificación digital, atención en varios idiomas y una excelente conectividad convierte a Málaga en un entorno especialmente atractivo para el turismo dental.

Con apenas unos años de trayectoria, Clínicas Dentales Mariana Arocha continúa creciendo con una idea sencilla: la mejor odontología no depende de una sola persona, sino de un equipo que comparte conocimiento, tecnología y una misma forma de entender la atención al paciente.

Más información en marianaarocha.com, sobre carillas dentales, implantes dentales, ortodoncia invisible y blanqueamiento dental. También es posible solicitar cita mediante WhatsApp o seguir la actualidad de la clínica en Instagram.