¿Qué balance general hace de la evolución de los tráficos en el puerto del último año y cuáles diría que han sido los principales motores de este comportamiento?

El último año ha sido muy bueno para el Puerto del Málaga en relación con los distintos tráficos que alimentan nuestra actividad. Encadenamos tres años seguidos en los cuales el Puerto de Málaga ha sido el de mayor crecimiento porcentual de todo el sistema portuario español. Esto se sustenta fundamentalmente en el crecimiento que hemos experimentado en dos segmentos. Primero, el de los contenedores: desde 2023 hasta ahora, nuestra conectividad con el resto del mundo se ha incrementado en un 32%, siendo también el puerto que más crece en conectividad de todo el sistema español, lo que presenta múltiples oportunidades de negocio para exportación e importación. Segundo, la importación de vehículos nuevos: este ha aumentado a lo largo de 2025 al recibir vehículos de Japón, China y Turquía, además de Marruecos, convirtiendo a Málaga en el gran hub de importación y distribución de vehículos para todo el sur de la península.

Con el foco puesto en el incremento de las mercancías, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento generales que maneja el puerto para los próximos años?

Es difícil mantener un ritmo de crecimiento tan fuerte. Nosotros aspiramos a consolidar estos tráficos, estos volúmenes y la carga local. En este sentido, tanto exportaciones como importaciones han crecido muchísimo a lo largo de estos tres últimos años. Si hablamos en relación con el año pasado, vemos que las exportaciones es quizá lo que mejor se está comportando, ya que, a mes de junio, el crecimiento de las exportaciones en contenedores de este año con respecto al del año pasado ha sido de un 253%. Estamos consolidando a Málaga como un instrumento útil para las empresas de nuestro hinterland, y las líneas navieras están viendo que Málaga es un buen punto para realizar todo ese intercambio de mercancía, de importación y de exportación.

Para absorber este crecimiento, ¿cuáles son los proyectos de futuro prioritarios que tiene la Autoridad Portuaria sobre la mesa?

Tenemos varios proyectos pensados. Ya diseñado y en periodo de aprobación, tenemos un nuevo muelle 8 y una prolongación del muelle 9. El muelle 9 recibiría una prolongación de casi 100 metros; y la creación del nuevo muelle 8 se realizaría para poder absorber los nuevos buques de graneles. Se trata de un muelle de casi 300 metros con 16 metros de calado que nos permitirá atender barcos de hasta 80.000 toneladas, lo que nos dirigiría a ser un puerto muy competitivo en la importación y exportación de graneles. Espero que a lo largo de este año podamos tenerlo licitado y adjudicado para comenzar las obras a finales de este año o comienzos del siguiente. Por otro lado, hemos buscado intensamente espacios fuera del puerto para poder hacer acopios de contenedores y graneles, y hemos llegado a un acuerdo con Adif para poder utilizar la terminal de Los Prados y hacer allí acopio, reparación y distribución de contenedores vacíos, despejando así nuestra terminal para seguir creciendo y operando con más agilidad.

La sostenibilidad es un eje prioritario para la Comunidad Portuaria, con hitos recientes como el suministro de GNL a buques en la bahía. ¿Cuál es la hoja de ruta medioambiental del puerto a medio y largo plazo?

Hemos puesto en marcha inversiones importantísimas para llevar a cabo la electrificación de los muelles, exigencia de la Unión Europea para antes del 2030. El año pasado, contratamos la traída de potencia eléctrica, que será complementada con la construcción de una subestación dentro del propio recinto portuario. Desde esta subestación, crearemos líneas de distribución a los muelles de manera progresiva, empezando por el muelle 2 y el 3. También seguimos trabajando en el proyecto de Málaga Puerto Verde, a través de proyectos como la renovación de nuestra flota con vehículos eléctricos o la plantación de especies arbóreas en el entorno portuario.

¿Cómo valora la implicación y el compromiso de toda la Comunidad Portuaria en esta transición hacia una actividad más limpia?

Estos objetivos de sostenibilidad que marcamos siguiendo las pautas de la Agenda 2030 involucran a la Comunidad Portuaria. A todas las empresas que componen nuestra Comunidad Portuaria les trasladamos todos estos objetivos para que estén incluidos en sus actividades diarias. Además, en cualquier concesión que se adjudique en el Puerto de Málaga, exigimos múltiples medidas de sostenibilidad.

¿Cuáles son los pilares fundamentales de su estrategia de innovación digital?

Existen dos instrumentos esenciales: el Port Community Sysltem, un sistema que nos permite digitalizar toda nuestra gestión, especialmente con terceros; y el Port Management System, que permite realizar tareas administrativas de manera digital. Junto a ello, contamos con el portal de servicios ciudadanos, que incorpora también múltiples tramitaciones digitales. A nivel digital, estos últimos años hemos dado un gran salto.

¿Estos sistemas contarán con proyectos o actualizaciones en el futuro?

Sí, estos sistemas deben actualizarse constantemente. Aspiramos a que, por ejemplo, desde la salida del puerto de origen de un barco extranjero con productos perecederos, tengamos la posibilidad de tener todo tipo de información a través de medios digitales. Esto ayudaría a empezar antes las tramitaciones de modo que, cuando llegue al puerto, ya sepamos la trazabilidad de esa mercancía, el funcionamiento de la cadena de frío, etc., para que el trabajo en lugares como el puesto de inspección fronteriza y en el de las aduanas se simplifique, al trabajar en la misma plataforma. Todo con el objetivo de facilitar y agilizar la gestión de todas las partes involucradas.